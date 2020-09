Samsung annule officiellement la Developer Conference, son événement pour les développeurs

L’année a été folle jusqu’à présent, et le monde de la technologie a été durement touché par le problème de santé que nous avons encore du mal à gérer et que nous connaissons tous. Les géants de la technologie ont annulé un à un leurs événements pour 2020, et bien que certains se soient tournés vers les événements numériques, il est assez clair que l’impact n’a pas nécessairement été le même que dans le cas des conférences physiques.

Apple, par exemple, a déjà organisé l’édition de la WWDC 2020 en ligne, et la société s’apprête maintenant à annoncer l’iPhone 12 dans le cadre d’un événement numérique également. La même chose s’est produite avec les Apple Watch Series 6, et nous avons tous remarqué qu’il y a une énorme différence entre un événement organisé devant les médias et un événement qui se déroule exclusivement en ligne.

Samsung est l’une des entreprises technologiques qui espéraient jusqu’à la toute dernière minute pouvoir organiser un événement physique, même s’il était assez clair que cela ne serait pas possible de sitôt. Et aujourd’hui, la société sud-coréenne a annoncé la chose que tout le monde attendait : sa conférence réservée aux développeurs qui devait avoir lieu plus tard dans l’année n’aurait plus lieu.

Mais le plus surprenant, c’est que Samsung ne veut pas passer à un événement numérique, donc elle annule complètement la conférence. En d’autres termes, Samsung n’organisera pas de Developer Conference cette année, donc la prochaine occasion pour la société d’entrer en contact avec les fabricants d’applications aura lieu en 2021.

« Soyez avertis, la Samsung Developer Conference 2020 a été annulée. Nous sommes déçus de ne pas pouvoir accueillir l’événement cette année et de ne pas avoir la possibilité d’interagir directement avec vous », a annoncé Samsung aujourd’hui. « Notre priorité absolue est la santé et la sécurité de nos employés, de la communauté des développeurs, de nos partenaires et des communautés locales et en prenant cette décision, nous suivons les dernières directives de l’État et des autorités locales. Soyez assurés que nous restons engagés à trouver des moyens de tenir la communauté des développeurs informée des dernières mises à jour de notre plateforme. Nous continuerons à partager des nouvelles importantes et des ressources utiles par le biais de notre site web pour les développeurs et des forums communautaires ».

Qu’est-ce que cela signifie pour les consommateurs ?

Par le passé, Samsung a profité de sa Developer Conference pour présenter aux utilisateurs les améliorations logicielles qu’elle prévoyait d’apporter, notamment les améliorations et les mises à jour de Bixby pour la surcouche One UI. Cette année, par exemple, Samsung devait présenter la mise à jour One UI 3.0 qui sera livrée sur ses appareils à partir de l’année prochaine. Samsung s’en tiendra probablement à une approche plus simple, et la société publiera soit des annonces dans la presse pour introduire ces changements, soit elle attendra les prochains événements numériques pour fournir une démonstration de ses mises à jour logicielles.

Toutefois, il faut savoir que les modèles « Galaxy S » de prochaine génération ne sont attendus qu’en février, et la société espère évidemment que les choses reviendront à la normale d’ici là. D’autre part, si la crise sanitaire n’est pas résolue avant la mise en service du Galaxy S30, il y a de fortes chances que la société se contente d’un événement numérique, et qu’un examen plus approfondi de la mise à jour logicielle soit également prévu.