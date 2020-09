Les possesseurs de l’iPhone se sont empressés d’installer le nouvel iOS 14

La semaine dernière, Apple a annoncé en grande pompe le lancement d’iOS 14 pour l’iPhone 6 et les versions plus récentes. Inutile de dire que le lancement officiel a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par les utilisateurs du monde entier.

Et il semblerait que pas moins de 25 % des appareils éligibles aient déjà installé iOS 14, selon les données partagées par Mixpanel, malgré le fait que le nouveau système d’exploitation soit sorti il y a quelques jours seulement.

Toutefois, il convient de souligner que les chiffres d’adoption incluent également iPadOS, le nouveau système d’exploitation disponible pour l’iPad d’Apple, et également annoncé la semaine dernière lors de l’événement virtuel.

Les chiffres montrent que l’utilisation d’iOS 13 est en baisse, ce qui indique que la plupart des appareils mis à niveau vers iOS 14 fonctionnaient avec la précédente version du système d’exploitation.

iOS 14

L’un des plus grands changements dans iOS 14 est l’ajout de widgets, qui sont censés rendre l’écran d’accueil plus dynamique. D’un autre côté, il faut savoir que ces widgets ne sont pas interactifs et n’affichent que des informations sans laisser les utilisateurs n’interagir avec aucune fonction. Pour certaines personnes, les widgets d’iOS 14 sont la version d’Apple des Lives Tiles utilisées auparavant sur les Windows Phone et déjà disponibles sur le bureau sous Windows 10.

Cependant, les widgets offrent aux utilisateurs de l’iPhone davantage d’options de personnalisation, et tout le monde sait combien il est difficile de recevoir de telles fonctionnalités sur un iPhone.

Selon ces nouveaux chiffres, la mise à jour d’iOS 14, avec les widgets comme point fort, est une sortie assez réussie, même s’il reste à voir comment l’adoption va s’améliorer dans la semaine à venir. Pour l’instant, il est assez clair que beaucoup de gens sont enthousiasmés par tous ces changements qu’Apple a apportés à l’iPhone avec le nouveau système d’exploitation.