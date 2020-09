La PlayStation 5 est un fiasco marketing, mais Sony promet qu’il y aura assez de consoles pour tous

Les choses ne démarrent pas bien pour la PlayStation 5 et les superstitieux pourraient considérer les récents événements comme un présage. Des débats autour de sa conception à des nouvelles plutôt décevantes sur certaines de ses capacités ainsi que sur les titres de lancement, la PS5 semble déjà être entourée de bavardages pas très positifs avant même son lancement officiel.

La dernière en date est peut-être la plus décourageante, avec des discussions autour des précommandes qui fait que Sony s’excuse et promet que l’année ne se terminera pas mal pour sa nouvelle console phare.

Selon Sony, les précommandes auraient pu se dérouler beaucoup plus aisément. D’autres mentionneront qu’il s’agit d’un réel gâchis non coordonné, et que les précommandes de la PS5 auraient pu être beaucoup plus fluides. Lorsque la société a annoncé la date de précommande pour la PlayStation 5, elle n’a pas fait en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d’onde.

Que Walmart ait été fautif ou non, elle ne le dira probablement pas, mais le début précoce des précommandes quelques heures seulement après l’annonce a laissé de grands revendeurs dans l’embarras. Puis est arrivé le sinistre e-mail d’Amazon avertissant les clients qu’ils pourraient ne pas mettre la main sur leur console pré-commandée le jour du lancement.

D’autres ont connu pire, certains revendeurs ayant carrément annulé des commandes.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder—retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

—PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020