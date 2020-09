Microsoft lancera le Surface Swift et la Surface Pro X 2 le 30 septembre

Microsoft devrait annoncer un nouvel événement Surface le 30 septembre uniquement en ligne, et selon des personnes connaissant bien le sujet, la société pourrait lever le voile sur au moins deux nouveaux appareils.

L’un d’eux est une Surface Pro X améliorée, probablement appelée Surface Pro X 2, qui serait livrée avec des entrailles améliorées, y compris une nouvelle puce qui pourrait éventuellement inclure des capacités 5G. La Surface Pro X 2 serait équipée du processeur Snapdragon 8cx Gen 2 5G de Qualcomm qui offrira de meilleures performances et une autonomie de plusieurs jours, une connectivité 5G, une sécurité accrue et une accélération IA, ainsi qu’une technologie avancée de caméra et d’audio.

Le second dispositif est un Surface Laptop plus petit qui pourrait être équipé d’un écran de 12,5 pouces, et selon @cozyplanes, ce nouveau produit s’appellera Surface Swift. Selon les précédentes rumeurs, le Surface Swift sera doté d’un écran de 12,5 pouces, de 4 Go de RAM, d’un processeur Intel Core i5 de 10e génération et d’une capacité de stockage de 64 Go. Le prix de ce modèle devrait se situer entre 500 et 600 dollars.

Bien qu’aucune précision n’ait été fournie sur ses caractéristiques, on pense que le Surface Swift pourrait être mis en vente aux États-Unis en octobre, mais le lancement international pourrait être repoussé de quelques mois. En d’autres termes, les personnes vivant en Europe, par exemple, ne pourront pas mettre la main sur le Surface Swift avant janvier de l’année prochaine.

Avec ces deux nouveaux appareils, l’objectif de Microsoft est sans aucun doute d’élargir le portefeuille de produits Surface et de le proposer à un plus grand nombre d’acheteurs dans le monde entier.

Confirmed 98%

Surface event in upcoming days

US launch about a week after release

Int’l release around December

Surface Pro X 2

Surface Swift

(names are not sure) — cozyplanes (@cozyplanes) September 21, 2020

Lancement international l’année prochaine

Le Surface Pro X 2 et le Surface Swift sont tous deux censés être moins chers, ce qui signifie que l’entreprise veut regrouper la qualité supérieure qui définit la marque Surface dans un ensemble moins onéreux qui serait ainsi accessible à un plus grand nombre de potentiels clients.

Il va sans dire que nous ignorons encore beaucoup de choses sur ces nouveaux modèles Surface, il nous faudra donc attendre encore quelques jours avant que ce mystérieux événement n’ait lieu. D’ici là, il est préférable de tout prendre avec une bonne dose de scepticisme et d’attendre que le géant du logiciel basé à Redmond fasse les annonces.

Il va sans dire que l’événement du 30 septembre aura lieu en ligne.