Microsoft acquiert ZeniMax et ses studios, y compris Bethesda et id Software

Microsoft a annoncé une énorme acquisition, révélant hier qu’elle a conclu un accord pour acquérir ZeniMax Media pour 7,5 milliards de dollars. Bien qu’il ne soit pas aussi important que d’autres acteurs majeurs, comme Electronic Arts ou Activision, ZeniMax Media reste un très grand éditeur à part entière, avec une liste assez longue de filiales qui comprend Bethesda Softworks, Arkane Studios et id Software.

Avec 7,5 milliards de dollars dépensés, il s’agit de l’acquisition la plus chère de l’histoire des jeux vidéo aux États-Unis. Microsoft n’est pas étrangère à de tels accords coûteux — elle a déjà payé 2,5 milliards de dollars pour acquérir le développeur de Minecraft, Mojang.

Avec cet accord, ces développeurs rejoignent les Xbox Games Studios, ce qui signifie que les grandes franchises comme The Elder Scrolls, DOOM, Fallout, Wolfenstein, Prey, Dishonored et Quake sont désormais des jeux Microsoft de première partie. La relation de Microsoft avec Bethesda (et par extension avec ZeniMax) remonte également à loin : Bethesda a débuté comme développeur exclusivement sur PC, et lorsqu’elle a pris la décision de commencer à commercialiser ses jeux sur consoles, elle a commencé par porter The Elder Scrolls III : Morrowind sur la Xbox.

Dans un message sur le site web de Bethesda, le vice-président directeur du marketing et des communications mondiales Pete Hines a expliqué que Bethesda sera toujours Bethesda après l’acquisition. « Nous travaillons toujours sur les mêmes jeux, réalisés par les mêmes studios avec lesquels nous avons travaillé pendant des années, et ces jeux seront publiés par nous », a déclaré M. Hines.

« Alors pourquoi ce changement ? Parce qu’il nous permet de faire des jeux encore meilleurs à l’avenir », a-t-il poursuivi. « Microsoft est un partenaire incroyable et nous donne accès à des ressources qui feront de nous un meilleur éditeur et développeur. Nous pensons que cela signifie que vous pourrez jouer à de meilleurs jeux ».

Des titres encore plus impressionnants ?

Dans un communiqué de presse annonçant l’acquisition, Microsoft note qu’avec son acquisition de ZeniMax Media, le nombre de développeurs opérant sous la bannière Xbox Game Studios passera de 15 à 23. Comme tous les jeux First Party de Microsoft, les jeux ZeniMax rejoindront la bibliothèque Xbox Game Pass, et les titres que ces studios publieront à partir de maintenant seront ajoutés au Xbox Game Pass dès le premier jour.

Ainsi, Microsoft possède les sociétés responsables d’un certain nombre de franchises de jeux majeurs — ou du moins elle le fera lorsque l’acquisition se clôturera au cours de la seconde moitié de l’année fiscale 2021. La question de l’exclusivité était notamment absente des diverses annonces et des articles de blog d’hier.