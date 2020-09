Les OnePlus Buds vont se vanter d’une application pour mieux fonctionner avec les autres smartphones Android

En juillet dernier, OnePlus a lancé les OnePlus Buds, ses écouteurs sans fil d’une valeur de 89 euros. Bien qu’ils soient dotés d’une excellente batterie et d’un prix abordable, si vous les utilisiez avec un smartphone autre que OnePlus, vous ne pouviez pas gérer certains paramètres ou obtenir des mises à jour du micrologiciel.

En effet, comme la plupart des appareils audio de marque, les OnePlus Buds fonctionnent aussi parfaitement avec les smartphones OnePlus. Et si vous possédiez un smartphone d’une autre marque, vos paramètres de fonctions étaient limités dans une large mesure. Mais d’après les nouveaux détails partagés par OnePlus, cela ne sera pas un problème dans un proche avenir.

Une application OnePlus Buds sera bientôt disponible sur d’autres appareils Android, selon une questions-réponses sur son site web chinois, comme le souligne 9to5Google.

Le système de questions-réponses ne donne pas de calendrier pour la sortie de l’application sur d’autres smartphones, et OnePlus n’a pas répondu à la question de savoir quand l’application pourrait être lancée à plus grande échelle. Quoi qu’il en soit, les informations partagées lors de ces sessions de questions-réponses se traduisent généralement par des résultats tangibles, et on peut espérer que OnePlus décidera de faire ce qu’il faut pour répondre à ce besoin.

Après tout, les OnePlus Buds n’ont pas été uniquement lancés parce que la marque voulait que ses fidèles utilisateurs en obtiennent un. Mais, l’entreprise cherche également à étendre sa base d’activité au-delà des smartphones. Et avec la demande d’écouteurs sans fil qui n’a jamais été aussi forte, c’est évidemment la bonne décision.

Des OnePlus Buds Z prochainement ?

Le nouveau set de véritables écouteurs sans fil de OnePlus devrait être lancé en même temps que le OnePlus 8T. Elle serait maintenant prête à lancer le OnePlus Buds Z. Si l’on en croit les rumeurs, le nouveau produit audio de OnePlus sera une offre plus abordable, car les appareils portant le « Z » dans le nom sont la version la moins chère.

Ainsi, en suivant la tendance du marché, Les One Buds Z coûteraient moins de 50 euros.