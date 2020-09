Les Xbox Series X et S seront les premières consoles à supporter le son Dolby Vision-Atmos

Dolby, la société américaine d’amélioration du son, a récemment annoncé le support de sa technologie audio et visuelle propriétaire, Dolby Atmos et Vision, pour la nouvelle génération de consoles de jeu de Microsoft. Les Xbox Series X et Series S seront ainsi les premières consoles de jeu à combiner les technologies audio et visuelles de Dolby pour offrir aux joueurs de la prochaine génération une expérience immersive.

L’annonce a été faite par le biais d’un article de blog officiel et d’un tweet de la société. Selon l’article sur son blog, la collaboration entre Xbox et Dolby va complètement « redéfinir le jeu de la prochaine génération » et offrir une expérience immersive aux joueurs sur console.

Désormais, Dolby Atmos, la technologie d’amélioration audio était déjà présente dans les précédents modèles Xbox One X et One S pour plusieurs jeux comme Assassin’s Creed : Origins, Forza Horizon 4, Borderlands 3 et Rise of the Tomb Raider. Ainsi, la prise en charge de la technologie Dolby Vision supplémentaire sera probablement étendue à ces jeux ainsi qu’à ceux à venir comme Cyberpunk 2077.

En ce qui concerne l’impact des technologies Dolby sur les consoles Xbox Series X|S, la société affirme que le Dolby Atmos place le joueur « au cœur de l’action en plaçant précisément chaque son autour de lui dans un espace tridimensionnel, afin de pouvoir rapidement le localiser dans le jeu ».

D’autre part, avec le Dolby Vision HDR, le joueur va « débloquer les visuels les plus réalistes et les plus vraisemblables que le jeu puisse offrir, avec une luminosité, un contraste, une couleur et une profondeur qui vont au-delà même des jeux HDR traditionnels ».

Introducing the next level of gaming.⁣

⁣

The Xbox Series X and Xbox Series S are the first consoles ever with gaming in Dolby Vision® (coming soon) and Dolby Atmos® (available at launch).⁣⁣

⁣⁣@Xbox, welcome to gaming in Dolby. https://t.co/5lkpVT8ntb —Dolby (@Dolby) September 10, 2020

Dolby Vision HDR attendue en 2021

Selon Dolby, le Dolby Vision HDR offrira des reflets 40 fois plus lumineux et des noirs 10 fois plus profonds pour les jeux de la plateforme. De plus, il ira jusqu’à une profondeur de couleur de 12 bits pour offrir des visuels plus riches pour une expérience de jeu immersive.

Le support sonore Dolby Atmos surround pour les deux consoles de jeu sera disponible dès le lancement. Cependant, la technologie Dolby Vision HDR arrivera pour les consoles Microsoft en 2021.