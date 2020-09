La fuite du châssis de l’iPhone 12 Pro suggère l’inclusion du LiDAR

Alors que l’horloge tourne et que l’événement virtuel officiel d’Apple aura lieu mardi, les fuites de dernière minute pour la nouvelle génération d’iPhone continuent d’arriver. Cependant, elles ne sont pas toutes encourageantes, comme le fait que l’iPhone 12 Pro ne devrait pas se vanter d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Néanmoins, une nouvelle fuite semble confirmer un autre détail sur la gamme d’iPhone Pro, à savoir l’installation d’un capteur LiDAR à l’arrière du plus petit iPhone 12 Pro (6,1 pouces).

Le tout premier capteur LiDAR d’Apple a fait ses débuts sur l’iPad Pro alors qu’il aurait probablement été plus judicieux sur un iPhone d’abord. Le LiDAR peut être utilisé à la fois pour améliorer la réalité augmentée, mais aussi pour améliorer la photographie, ce qui est mieux adapté à un appareil portable comme l’iPhone. Naturellement, des spéculations ont été émises sur le fait qu’Apple apportera également cette technologie aux iPhone et cela commence avec l’iPhone 12.

Il y a eu de nombreuses rumeurs et fuites concernant le LiDAR sur les modèles d’iPhone 12 Pro, mais celles-ci se sont jusqu’à présent concentrées sur l’iPhone 12 Pro Max, un modèle plus grand de 6,7 pouces.

Une nouvelle fuite mettant en avant ce qui serait le châssis de l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces suggère qu’il pourrait s’agir d’un trait de famille.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can’t come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

—EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020