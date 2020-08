Test des OnePlus Buds : un bon son à un meilleur prix

OnePlus est la dernière entreprise à avoir lancé sa paire d’écouteurs sans fil. Étonnamment, OnePlus n’a pas utilisé la marque Bullets pour ce produit, qui est simplement appelé « OnePlus Buds ».

C’est un peu étonnant étant donné que la gamme Bullets compte un grand nombre de fans dévoués, mais OnePlus semble avoir tenu à souligner qu’il s’agit d’un produit complètement différent. La dernière paire d’écouteurs sans fil de l’entreprise ne vous pend pas au cou, mais elle offre tout de même de puissantes basses.

Avec les nouveaux Buds, OnePlus promet une expérience élevée lorsqu’ils sont associés aux smartphones de la marque chinoise. Un son et un confort exceptionnels sont parmi les choses promises avec les Buds. Des basses profondes, une réduction de la latence, et 30 heures d’autonomie figurent sur la liste des caractéristiques phares. Et, la réduction des bruits environnants qui fait référence aux microphones pour les appels téléphoniques reste un élément phare de ses écouteurs sans fil.

Mais, à contrario de la concurrence, les OnePlus Buds n’offrent pas un support à la charge sans fil, ce qui est vraiment dommage, étant donné que le OnePlus 8 Pro se vante de la charge sans fil inversé. Cependant, le prix des OnePlus Buds étant fixé à 89 euros, il est bien inférieur à celui des Pixel Buds et des AirPods d’entrée de gamme. C’est peut-être un bon moyen pour OnePlus d’introduire plus tard une paire d’écouteurs Buds plus haut de gamme ou simplement un boîtier de charge sans fil. D’un autre, dès aujourd’hui vous allez profiter d’une charge rapide filaire dès aujourd’hui.

Dans la boîte :

Boîtier de charge avec les écouteurs à l’intérieur

Informations sur la garantie

Guide de démarrage rapide

Câble USB-A à USB-C

OnePlus Buds : design

Les OnePlus Buds sont indéniablement inspirés des Airpods d’Apple : un petit étui de charge et des embouts de type Earpods avec des tiges colorées (noir, blanc ou bleu). La partie distincte de l’apparence des OnePlus Buds est sa conception extérieure, qui comporte une zone argentée et brillante que l’on trouve également sur les autres écouteurs Bullet de OnePlus.

L’étui mesure 52,2 x 59,6 x 37,9 mm, tandis que chaque écouteur mesure 18,8 x 16,1 x 37,9 mm. L’étui est assez compact, et il se glisse facilement dans ma poche, à côté de mon smartphone ou à côté de mon portefeuille dans mon autre poche. L’étui de chargement comporte un bouton à l’arrière. J’aime le fait que la charnière rabattable soit très bien faite. Il n’a pratiquement aucun jeu lorsqu’on le remue, on peut donc largement estimer qu’ils vont survivre même à des ouvertures à répétition.

Il y a un trou à l’avant du boîtier où une LED indiquera l’autonomie de la batterie. En effet, elle indique l’état de la batterie dès lors que vous avez retiré les écouteurs de l’étui lui-même. Au bas du boîtier se trouve un port USB-C, et à l’arrière du boîtier se trouve un bouton qui, lorsqu’il est maintenu, met les écouteurs en mode d’appairage. Dans ce mode, la LED à l’avant devient blanche. C’est un processus assez simple et indolore. L’arrière de la charnière a un petit placage métallique argenté qui donne au boîtier un bel accent premium.

Les écouteurs OnePlus Buds Nord Blue que j’ai reçu et que vous voyez en photos dans cet article sont les plus attrayants des trois couleurs proposées. Il s’agit d’un bleu turquoise assez flashy. Les écouteurs et le boîtier sont assortis, tandis que l’intérieur du boîtier est de couleur jaune teintée de vert. La palette de couleurs est ludique et amusante.

La seule indication de la marque sur les écouteurs est « Designed by OnePlus » en lettres minuscules. OnePlus aurait pu choisir de mettre un grand logo « 1+ » quelque part sur tout l’espace vide du boîtier, mais cela donne aux Buds un aspect plus propre et élégant.

Forme et confort

Comme les Buds n’ont pas d’embouts interchangeables, cela pourrait limiter le nombre de personnes qui pourraient utiliser les Buds avec un bon ajustement. Personnellement, lorsque j’utilise des embouts, j’opte généralement pour un embout entre le modèle moyen et le modèle plus grand. Pour moi, les OnePlus Buds s’ajustent parfaitement et ne se bougent pas une fois glissés dans l’oreille. Ils sont suffisamment confortables pour être portés pendant quelques heures d’affilée, et je peux même les porter lors de longues promenades à vélo sans qu’ils me glissent des oreilles.

Même lors de mes séances de running de près d’une heure, les Buds restent en place et ne tombent pas. Bien évidemment, et comme souvent avec ce genre de produit, cela dépend de la taille de vos conduits auditifs. Donc si les vôtres sont plus petits, il est possible que les écouteurs ne vous conviennent pas.

Ainsi, avec leur indice de résistance à la sueur IPX4, ils seront de véritables compagnons lors de votre séance de sport.

OnePlus Buds : caractéristiques et qualité de l’appel

Les OnePlus Buds sont un peu plus limités que des modèles plus haut de gamme, mais plus onéreux. Néanmoins, la zone brillante mentionnée précédemment permet de contrôler les Buds avec le doigt avec des fonctions de double appui et d’appui long personnalisés. Chaque écouteur est capable de reconnaître une commande à double appui, qui peut être personnalisée si vous les jumelez à un smartphone OnePlus. Sinon, l’action du double appui sur chaque écouteur ne fera que passer à la chanson suivante.

Les OnePlus Buds prennent en charge la connexion de plusieurs appareils. J’ai découvert qu’une longue pression sur l’un des écouteurs les déconnecte de l’appareil en cours et les connecte à un appareil précédemment couplé. Franchement, j’adore cette fonctionnalité. Elle me permet de basculer entre mon smartphone principal et mon ordinateur portable très simplement.

En outre, vous pouvez régler l’un ou l’autre des Bud pour activer les actions suivantes avec un double appui : lecture/pause, piste suivante, piste précédente, répondre ou mettre fin à un appel et l’activation de l’assistant vocal.

Du plus pour un smartphone OnePlus

Il y a également une fonction intégrée de « recherche d’appareil », tant que vous êtes connecté à un appareil OnePlus. Cette fonctionnalité peut s’avérer utile si vous déposez un écouteur sous un meuble et qu’il est encore fraîchement connecté, mais ce ne sera probablement pas le cas si vous l’avez posé quelque part il y a plus d’un jour.

Bien que les OnePlus Buds soient compatibles avec tous les smartphones Android « non OnePlus » ainsi qu’avec les appareils iOS, il n’existe actuellement aucune application complémentaire pour accompagner les OnePlus Buds. Si OnePlus lance une application pour ses Buds (ce qui devrait être le cas), je lui recommanderais d’ajouter des préréglages d’égalisation pour ses Buds. Cela permettrait également aux smartphones non OnePlus de changer l’action de double appui pour chaque Buds.

Les OnePlus Buds se vantent d’une détection intra-auriculaire, et s’arrêteront automatiquement si vous en retirez un. Si vous remettez le ou les écouteurs en place peu de temps après, la musique reprendra.

OnePlus Buds : qualité audio

OnePlus a mentionné que ces écouteurs sont dotés d’une « annulation du bruit ambiant » grâce aux microphones inclus, ce qui fonctionne parfaitement pour les appels téléphoniques. J’ai passé quelques appels en utilisant les écouteurs et mes interlocuteurs ont pu m’entendre clairement, même avec de la musique à volume modéré autour de moi. Bien qu’ils aient pu entendre la musique, ils n’ont pas pu la distinguer. D’un autre côté, j’entendais clairement mon interlocuteur et, comme ces Buds n’ont pas d’embout isolant du bruit.

Les OnePlus Buds m’ont agréablement surpris en ce qui concerne la qualité audio. La version courte à la question de savoir sur les écouteurs offrent une bonne qualité audio est la suivante : ils ont beaucoup de puissance, mais ils ne sont pas très bien réglés. Si les Buds ont des basses très puissantes et des médiums et des aigus plus doux, le son d’ensemble peut décevoir les amateurs de musique. La basse surpasse tout le reste.

Le consommateur lambda qui ouvre ces Buds, les appaire et lance de la musique pensera probablement qu’ils ont un son formidable, mais je pense que ces Buds pourraient utiliser des sons plus clairs (des sons aigus) et que les médiums pourraient être réglés plus haut pour être plus faciles à entendre. Néanmoins, au prix où ils sont proposés, les Buds m’ont agréablement surpris.

Leur seul inconvénient est l’absence d’annulation active du bruit, bien que je puisse comprendre que cela aurait fait augmenter considérablement le prix. Je suis tellement habitué aux écouteurs à suppression active du bruit que l’utilisation des Buds dans la rue a été une expérience ennuyeuse au début. Mais on s’habitue à entendre à nouveau ce qui se passe autour de soi et on filtre mentalement les bruits de fond comme on le ferait avec n’importe quelle autre paire d’écouteurs non ANC. Mais la période de transition est réelle, et si vous préférez fortement l’ANC, les OnePlus Buds ne sont sans doute pas faits pour vous.

OnePlus Buds : autonomie

Les OnePlus Buds ont une autonomie de batterie parmi les meilleures que j’aie jamais vues. Les OnePlus Buds sont évalués pour 7 heures d’autonomie en lecture de musique et 4,3 heures pour les appels vocaux sur une seule charge. Si vous ajoutez les charges possibles avec le boîtier de charge, vous obtenez 30 heures de lecture.

Lorsque les écouteurs ont été complètement vidés, il a fallu environ 45 minutes pour qu’ils se rechargent à 100 % dans le cas présent. Avec une autonomie de 7 heures et un temps de charge assez rapide dans le boîtier, ces écouteurs devraient vous permettre de tenir facilement toute la journée tant que vous ne les utilisez pas pendant 7 heures d’affilée.

En attendant, OnePlus indique que vous pouvez recharger l’étui pendant seulement 10 minutes sur n’importe quel chargeur de 10 W pour obtenir l’équivalent de 10 heures d’écoute. Sur ce point, insérer les Buds dans l’étui pendant 10 minutes devrait vous permettre d’obtenir une charge suffisante pour environ 100 minutes d’écoute.

OnePlus Buds : verdict

Les OnePlus Buds sont des écouteurs confortables et d’excellente qualité, véritablement sans fil. Il y a certainement quelques améliorations à apporter tant au niveau du logiciel que du matériel, mais pour 89 euros, le package que vous recevez est excellent. J’aime la qualité du son, la charge est rapide et l’autonomie de la batterie est excellente.

Vous pouvez vous procurer les OnePlus Buds dans la boutique OnePlus.