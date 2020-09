Microsoft a perdu la bataille de TikTok parce qu’il a qualifié le service de menace pour la sécurité

ByteDance ne vendra pas les activités américaines de TikTok à Microsoft, car la société chinoise a choisi Oracle comme « partenaire technologique de confiance ». De plus amples informations apparaissent maintenant sur les raisons pour lesquelles la société de logiciels basée à Redmond a perdu la bataille pour le populaire service de partage vidéo.

Bien qu’elle soit considérée comme en pole position pour acquérir TikTok, Microsoft aurait mis en colère le PDG de ByteDance, Zhang Yiming, en décrivant le service chinois comme une menace pour la sécurité qu’elle veut corriger en transférant les données aux États-Unis.

Un rapport du Daily Mail révèle que Zhang n’a pas apprécié l’approche de Microsoft, notamment parce qu’il s’est également rangé du côté du président Trump pendant les négociations.

Microsoft a déclaré en août qu’elle poursuivait les négociations de rachat avec ByteDance, mais a également accepté d’impliquer des fonctionnaires américains dans les discussions.

« Microsoft agira rapidement pour poursuivre les discussions avec la société mère de TikTok, ByteDance, dans quelques semaines, et en tout état de cause pour terminer ces discussions au plus tard le 15 septembre 2020. Au cours de ce processus, Microsoft se réjouit de poursuivre le dialogue avec le gouvernement des États-Unis, y compris avec le président », a déclaré la société. « Microsoft apprécie l’implication personnelle du gouvernement américain et du président Trump alors qu’elle continue à développer de solides protections de sécurité pour le pays ».

ByteDance est devenu insensible

Dans une annonce faite cette semaine, Microsoft a confirmé que ByteDance a rejeté son offre, et la source susmentionnée révèle que la société chinoise est devenue insensible ces derniers temps, d’autant plus que la pression des responsables américains s’est accrue.

« ByteDance nous a fait savoir qu’elle ne vendrait pas les opérations américaines de TikTok à Microsoft. Nous sommes convaincus que notre proposition aurait été bonne pour les utilisateurs de TikTok, tout en protégeant les intérêts de la sécurité nationale. Pour ce faire, nous aurions apporté des changements importants pour garantir que le service réponde aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de respect de la vie privée, de sécurité en ligne et de lutte contre la désinformation, et nous avons clairement énoncé ces principes dans notre déclaration du mois d’août. Nous sommes impatients de voir comment le service évoluera dans ces domaines importants », a déclaré Microsoft.

Le président Trump devrait prendre une décision sur la collaboration ByteDance – Oracle cette semaine.