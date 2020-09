TikTok conclut un accord pour vendre ses activités américaines à Oracle

TikTok aurait conclu un accord avec Oracle pour vendre ses activités américaines au géant américain du logiciel, juste avant la date limite du 15 septembre imposée par le président Trump pour la vente de l’entreprise. L’accord garantit que la populaire application restera opérationnelle pour ses millions de fans aux États-Unis.

La nouvelle de l’acquisition est arrivée peu de temps après que le pionnier initial, Microsoft, ait annoncé qu’il avait échoué dans sa tentative d’acquérir les opérations américaines de TikTok, suite à des discussions prolongées avec le propriétaire chinois de l’application, ByteDance. La société a été choisie comme « partenaire technologique de confiance ». Il s’agit d’une différence par rapport à une vente pure et simple, et cela semble suggérer que Oracle aidera à gérer les opérations américaines de TikTok avec ses propres technologies de cloud.

La ruée vers TikTok pour trouver un acheteur est survenue après que le président Donald Trump ait publié un décret début août qui indiquait que l’application serait interdite aux États-Unis à moins que ByteDance ne vende ses actifs américains à une société américaine avant le 15 septembre 2020. Un décret ultérieur a repoussé la date limite au 12 novembre, mais la semaine dernière, Trump a déclaré aux journalistes que la date limite ne serait en fait pas repoussée et que ByteDance avait jusqu’au 15 septembre pour conclure un accord.

En tant que membre de ByteDance basé à Pékin, Trump considérait TikTok comme une menace pour la sécurité nationale.

Dans le décret original, Trump a déclaré que TikTok « capture automatiquement de vastes pans d’informations de ses utilisateurs, y compris des informations sur Internet et d’autres activités de réseau telles que les données de localisation et les historiques de navigation et de recherche ».

Une bataille États-Unis vs Chine

Il a ajouté que si le gouvernement chinois accédait aux données de TikTok, il pourrait potentiellement lui permettre de « suivre la localisation des employés et des entrepreneurs fédéraux, de constituer des dossiers d’informations personnelles à des fins de chantage et de mener des activités d’espionnage d’entreprise ». L’ordonnance affirme également que TikTok « censurerait le contenu » que le gouvernement chinois considère comme politiquement sensible, et précise que l’application « peut également être utilisée pour des campagnes de désinformation au profit du Parti communiste chinois ».

TikTok a déclaré à l’époque qu’il était « choqué » par cette ordonnance, ajoutant qu’il n’avait « jamais partagé les données des utilisateurs avec le gouvernement chinois ni censuré le contenu à sa demande ».

On estime que l’application compte environ 100 millions d’utilisateurs actifs par mois aux États-Unis, et environ 800 millions d’utilisateurs dans le monde. Oracle collabore depuis longtemps avec le gouvernement américain, ce qui fait de son partenariat avec TikTok un mouvement stratégique dans le contexte d’une opposition chinoise de plus en plus présente à la Maison-Blanche et au Congrès.