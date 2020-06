Apple annonce iPadOS 14 : reconnaissance de l’écriture manuscrite, mises à jour de l’interface utilisateur, et plus

Lorsque les iPad d’Apple ont été lancés, il s’agissait essentiellement d’iPhone surdimensionné fonctionnant avec une version à peine modifiée du système d’exploitation de l’iPhone. Mais au fil du temps, Apple a ajouté un nombre croissant de fonctionnalités spécifiques à l’iPad et a fait évoluer le système d’exploitation vers iPadOS — lancé l’année dernière.

Aujourd’hui, Apple lance iPadOS 14, une nouvelle version de son système d’exploitation pour iPad qui met l’accent sur l’amélioration de la conception des applications afin de tirer parti du grand écran de la tablette. La conception de nombreuses applications d’Apple a été modifiée.

Outre la prise en charge des mêmes fonctionnalités que celles d’iOS 14 (y compris les widgets et une bibliothèque d’applications), il existe de nouvelles fonctionnalités spécifiques à l’iPad, notamment une interface utilisateur mise à jour pour les principales applications telles que Photos, Notes, Fichiers, Musique et Calendrier. Ces changements ne sont pas spectaculaires, mais ils devraient permettre de se déplacer et de contrôler plus facilement les applications.

Siri et les autres applications qui occupaient généralement le plein écran sont plutôt déplacés vers des éléments d’écran plus petit — les appels entrent comme notification, et Siri n’occupe qu’un petit cercle en bas de l’écran. Ces fonctionnalités, notes d’Apple, arrivent également sur iOS.

Nouvelle barre latérale

Par exemple, un nouvel élément « Barre latérale » apparaît dans ces applications, vous donnant une nouvelle façon de naviguer dans l’interface de votre tablette. De nouvelles barres d’outils ont été ajoutées en haut des applications, vous donnant un accès plus rapide aux fonctions clés et faisant ressembler certaines applications dédiées aux tablettes à des applications de bureau.

Par exemple, la barre latérale est désormais affichée par défaut lorsque vous ouvrez Photos, fournissant une liste de toutes les différentes options de tri que vous pouvez choisir, comme les types de médias, les albums personnels et les albums partagés. Un appui rapide sur l’icône de la barre latérale — située dans le coin supérieur gauche de l’écran — ramène l’iPad à son mode plein écran standard.

Gros focus sur la recherche

L’autre grande mise à jour de cette version est un moteur de recherche « rebâtis à partir de zéro » qu’Apple appelle la « recherche universelle ». Selon Apple, la fonction de recherche a également été mise à jour dans iPadOS, ce qui vous permet de lancer des applications, d’afficher des contacts ou de visiter des sites Web en entrant quelques lettres pour afficher une liste de suggestions.

La fonction de recherche existante gérait déjà la plupart de ces fonctionnalités, mais Apple fait en sorte que le tout ressemble et sonne beaucoup plus comme Spotlight sur Mac maintenant. Elle est même plus compacte et permet à la barre de recherche d’apparaître au-dessus des applications plutôt que de bloquer ce qui est affiché à l’écran.

Apple Pencil

L’un des plus grands ajustements iPadOS concerne Apple Pencil. Sur iPadOS 14, l’écriture manuscrite sera « aussi puissante que du texte dactylographié », avec une fonctionnalité appelée « Scribble » qui permettra aux utilisateurs d’utiliser l’écriture manuscrite comme option de saisie pour les recherches et les champs sur les sites Web. Les outils de sélection fonctionneront également sur l’écriture manuscrite, par opposition aux dessins.

En tant qu’un des accessoires iPad et iPhone les plus populaires, les AirPods pourront passer instantanément des appareils iOS aux appareils iPadOS lorsque les utilisateurs se déplaceront entre eux — ce qui était promis lors de la sortie des premiers AirPods, mais n’a jamais fait surface en tant que réelle fonctionnalité. Apple ajoute également la prise en charge de l’audio spatial lors de l’utilisation des AirPods Pro avec un iPad ou un iPhone prenant en charge le Dolby 5.1, 7.1 ou Atmos.

La version bêta de iPadOS 14 est désormais disponible sur le site Web d’Apple Developer. Une version bêta publique suivra en juillet.