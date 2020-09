La PlayStation 5 Digital Edition pourrait coûter moins de 400 dollars

Sony est prête à présenter sa console de nouvelle génération, la PlayStation 5, demain (16 septembre à 22 heures, heure française), mais les rumeurs concernant la PS5 n’ont toujours pas cessé. Un nouveau rapport de Bloomberg donne des indications sur le prix et la disponibilité de la PS5.

Selon l’analyste de Bloomberg Intelligence, Masahiro Wakasugi, la console PS5 standard pourrait être vendue à 449 dollars et la version numérique (Digital Edition) pourrait être lancée en dessous de 400 dollars. Bien que le prix de la PS5 Digital Edition ne soit pas encore exactement connu, le prix spéculé de la version disque de la PS5 est de 50 dollars inférieurs à celui de la Xbox Series X — 499 euros.

Le rapport révèle également quelques détails sur la disponibilité de la PS5. Il indique que Sony a réduit la production estimée de la PS5 de 4 millions d’unités pour cet exercice financier. Après cette réduction, Sony prévoit de produire environ 11 millions d’unités d’ici la fin mars 2021.

Selon les sources de Bloomberg, Sony réduit sa production en raison de problèmes avec son SoC personnalisé destiné à être utilisé dans la console. Les rendements s’améliorent, mais sont actuellement dans un état instable, selon le rapport.

Si vous avez suivi de près l’actualité de la PlayStation 5 ces derniers temps, vous vous souvenez peut-être que Sony a augmenté la production de PS5 de 50 % en juillet. La société avait prévu d’augmenter la production maintenant que les gens se sont tournés vers les jeux pendant la pandémie et le confinement imposé dans de nombreux pays. Les plans de Sony pour tirer parti de la situation seront mis à mal si sa situation en matière de production ne s’améliore pas.

Une annonce ce soir ?

Néanmoins, Sony a publié une déclaration affirmant que le rapport de Bloomberg est faux. S’adressant à GamesIndustry, Sony a déclaré : « Bien que nous ne publiions pas de détails relatifs à la fabrication, les informations fournies par Bloomberg sont fausses. Nous n’avons pas changé nos plans de production de la PlayStation 5 depuis le début de la production de masse ».

Selon les analystes cités, ces problèmes dans la production pourraient affecter les marges bénéficiaires de Sony. Il reste à voir si Sony augmentera le prix pour compenser, mais il y a de fortes chances que non, principalement en raison de la concurrence de la Xbox. Étant donné que Sony organise une présentation de la PlayStation 5 ce soir, on peut espérer en savoir plus sur le moment où elle sera lancée et son prix. Au minimum, nous en verrons d’autres sur des jeux destinés à la console.