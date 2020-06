iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur et watchOS 7 : quels appareils reçoivent des mises à jour ?

Maintenant qu’Apple a introduit les prochaines versions de ses différents systèmes d’exploitation, les consommateurs se posent une grande question : quels appareils recevront ces mises à jour ? En bref, la réponse est : soyez rassuré.

À moins que vous ne possédiez un ancien appareil Apple, il y a de fortes chances pour que vous puissiez mettre à jour votre appareil. Voici une liste de tous les appareils qui recevront les mises à jour de macOS Big Sur, iOS 14, iPadOS 14 et watchOS 7.

iPhone

Apple a également introduit iOS 14, la prochaine version de son système d’exploitation pour les smartphones. La nouvelle version apportera une nouvelle apparence, y compris des widgets mis à jour avec la prise en charge de l’écran d’accueil, une bibliothèque d’applications plus organisée, la prise en charge d’un mode « Picture-in-Picture » pour FaceTime, et bien plus encore.

Dans l’ordre, du plus récent au plus ancien, voici les iPhone qui recevront iOS 14 :

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1re génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

Mac

Les propriétaires d’appareils Mac ont été initiés à macOS Big Sur, la prochaine évolution du système d’exploitation de bureau d’Apple. Cette mise à jour apportera ce qu’Apple appelle « un nouveau design raffiné », ainsi qu’une mise à jour massive du navigateur Safari, de nouvelles fonctionnalités pour Messages, et plus encore.

Votre appareil Mac recevra-t-il la nouvelle mise à jour du système d’exploitation lorsqu’il sera mis en service ? Oui, s’il figure dans la liste ci-dessous :

MacBook Air 2013 et plus récent

MacBook 2015 et plus récent

MacBook Pro Fin 2013 et plus récent

Mac mini 2014 et plus récent

iMac 2014 et plus récent

iMac Pro 2017 et plus récent

Mac Pro 2013 et plus récent

iPad

iPadOS 14 arrive, donnant aux tablettes d’Apple encore davantage de fonctionnalités qu’elles n’en offrent déjà. Ces fonctionnalités sont conçues spécifiquement pour l’iPad, ce qui renforce la distinction entre iPadOS sur les tablettes et iOS sur l’iPhone. Les propriétaires d’appareils peuvent s’attendre à une recherche améliorée analogue à celle que l’on trouve sur le Mac, à un gribouillage sur l’iPad analogue à la saisie au stylet des champs de texte que l’on trouve sur Windows 10, à une réalité augmentée plus réaliste, et bien plus encore.

Heureusement, la liste des appareils compatibles avec iPadOS 14 est très complète et couvre tous les modèles d’iPad qui ont pu obtenir la mise à jour initiale d’iPadOS :

iPad Pro 12.9-inch (4e génération)

iPad Pro 11-inch (2e génération)

iPad Pro 12.9-inch (3e génération)

iPad Pro 11-inch (1re génération)

iPad Pro 12.9-inch (2e génération)

iPad Pro 12.9-inch (1re génération)

iPad Pro 10.5-inch

iPad Pro 9.7-inch

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

Apple Watch

L’Apple Watch est inégalée dans l’industrie de la montre connectée, offrant de nombreuses caractéristiques qui font de la montre portable un appareil vraiment utile. La prochaine mise à jour de watchOS 7 va étendre cette utilité, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en améliorant certaines de celles qui existent déjà. À quoi pouvez-vous vous attendre ? Une toute nouvelle application Sommeil, de meilleures personnalisations du cadran de montre, des rappels pour l’heure du coucher, quatre nouveaux exercices, et bien plus encore.

Vous pourrez mettre à jour votre Apple Watch pour watchOS 7 si vous remplissez deux conditions : vous possédez l’un des modèles de montre qui supportera le nouvel OS et vous possédez un iPhone qui supportera iOS 14 (voir la liste ci-dessus). Les modèles d’Apple Watch qui recevront la mise à jour sont les suivants :

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Vous êtes excité ? Vous devriez l’être, car Apple apporte un grand nombre de nouvelles fonctionnalités à ses différents appareils, offrant une expérience raffinée qui s’appuie sur ce que la société propose déjà à ses utilisateurs.