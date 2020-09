Sony dévoilerait demain le prix de la PlayStation 5

Plus tôt dans la journée, nous avons eu notre première fuite pour la Xbox Series X, ainsi qu’une fuite de prix. Peu après, Microsoft a officiellement confirmé l’existence de la série S de Xbox, dont le prix est de 299 dollars, et a présenté une image montrant le design de la nouvelle console.

Aujourd’hui, il s’avère que Sony prévoit de révéler également le prix de la PlayStation 5 dans un proche avenir. Selon un revendeur de jeux basé au Royaume-Uni, Game Guildford, la société japonaise dévoilera le prix de la prochaine console demain.

Le revendeur l’a mentionné dans un tweet s’adressant aux personnes qui ont posé des questions sur les précommandes de la PS5. « Ceux qui attendent des précommandes et qui ont Ryi. Veuillez patienter pour les mises à jour. PS5 a prévu une annonce demain, donc les choses vont commencer cette semaine », peut-on lire dans le tweet qui a depuis été retiré.

De toute évidence, il ne s’agit pas d’une annonce officielle de Sony, et il est important de prendre cette information avec des pincettes. Cela dit, il serait logique que Sony fasse d’autres annonces pour la PlayStation 5 prochainement. Créer un engouement et faire parler davantage de gens d’un produit est un bon moyen de faire démarrer les ventes lorsqu’il sera lancé plus tard dans l’année.

Une concurrence à la Xbox Series X

Les prix de Sony devront être compétitifs par rapport à ceux de Microsoft. Même si nous ne connaissons pas encore le prix de la Xbox Series X, des rapports indiquent qu’elle sera vendue au prix de 499 dollars. Les PS5 et PS5 Digital Editions de Sony devront être vendues au même prix si elles veulent concurrencer Microsoft.

Sinon, Sony devra fournir des raisons assez solides pour que les gens achètent leur console plutôt que celle de Microsoft.