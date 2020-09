Microsoft confirme la console Xbox Series S à 299 dollars

Quelques heures après que la console Xbox Series S de Microsoft a fait l’objet d’une fuite généralisée, la société a confirmé son existence. Dans un tweet, Microsoft décrit la Xbox Series S comme offrant « des performances de nouvelle génération dans la plus petite Xbox jamais construite » et en indique le prix comme étant de 299 dollars qui avait fait l’objet d’une fuite.

L’image qui accompagne le tweet donne un meilleur aperçu de la Series S que la première image qui a fait l’objet d’une fuite, montrant à quel point elle est mince et confirmant l’absence de lecteur de disque. Comme dans le cas de la fuite, la Xbox Series S est représentée debout, mais l’orientation du logo Xbox suggère qu’elle devrait être plus utilisée dans une traditionnelle configuration horizontale.

L’une des principales caractéristiques de la conception est ce qui semble être un énorme évent — qui est légèrement plus grand que la taille d’un disque. On peut supposer qu’un ventilateur tout aussi énorme se trouve en dessous pour refroidir les composants de la console — la Xbox Series X utilise un seul grand ventilateur et une énorme chambre à vapeur pour garder les composants au frais.

C’est à peu près tout pour l’annonce actuelle — Microsoft indique qu’elle va partager plus d’informations « bientôt ». Et alors que la Series X va se vanter d’un support des jeux en 4K, Microsoft laisse entendre que la Series S soit plutôt une machine fonctionnant avec une résolution 1080p. Mais, elle sera en capacité de jouer aux mêmes jeux de la prochaine génération que la Series X.

👀 Let’s make it official!

Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).

Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq

—Xbox (@Xbox) September 8, 2020