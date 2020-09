Redmi Note 10 : un smartphone avec une triple caméra à l’arrière ?

Depuis un certain temps déjà, Xiaomi s’est attelée à libérer deux générations de Redmi Note en un an. Il y a environ un an, la société a lancé le Redmi Note 8, suivi du Redmi Note 9 au début de l’année. Bien sûr, cela signifie que le Redmi Note 10 se rapproche d’une annonce grand public.

Le futur Redmi Note 10 de Xioami fait l’objet de diverses fuites presque quotidiennement. Suite à des rapports récents suggérant que l’appareil sera livré avec le processeur Dimensity 820, de nouveaux développements suggèrent maintenant qu’il pourrait avoir le Snapdragon 765G sous le capot. Les nouvelles informations proviennent de quelques images postées sur la toile, qui seraient celles du futur smartphone de Xiaomi.

L’une des images (voir ci-dessous) montre que le smartphone portera le numéro de modèle « M2007J22C » et sera livré avec 8 Go de RAM. Alors qu’aucune des deux images publiées sur Slashleaks ne révèle l’identité exacte du processeur, la seconde image semble révéler un processeur cadencé à 2.4 Ghz. Les spéculations suggèrent qu’il pourrait s’agir du Snapdragon 765G de Qualcomm, qui est également un processeur 5G comme le Dimensity 820.

Xiaomi doit encore confirmer ou infirmer les rapports concernant le Redmi Note 10, il sera donc intéressant de voir lequel des processeurs présumés alimentera le futur appareil. En attendant, une autre image montre ce qui semble être une configuration à trois caméras avec un capteur primaire de 48 mégapixels. Les caméras arrière seront logées dans un module circulaire et couplé à un flash LED.

Encore quelques incertitudes

Sur la face avant, le smartphone sera équipé d’un écran poinçonné, tandis que le bouton d’alimentation sera équipé d’un capteur d’empreintes digitales.

Il n’y a pas de nouvelles informations sur le smartphone pour l’instant, mais de précédents rapports ont suggéré que les appareils de la gamme Redmi Note 10 seront alimentés par les processeurs Dimensity 820 et Dimensity 720. Comme pour les générations précédentes Redmi Note, Xiaomi prépare plusieurs appareils dans le cadre de sa gamme Redmi Note 10.