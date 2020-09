Les capacités des batteries Galaxy S21 et S21+ révélées

Le mois dernier, Samsung a lancé la série de smartphones Galaxy Note 20 et la société ne lancera pas de nouveaux fleurons cette année. Le prochain vaisseau amiral de Samsung sera la série Galaxy S21. Après une première rumeur concernant la présence d’une stabilisation d’image optique dans les caméras, la série Galaxy S21 a été repérée dans une certification 3 C. Bien que nous nous attendions à ce que le Galaxy S21 soit lancé dans les mêmes délais que les smartphones Galaxy S de ces dernières années, la production semble commencer plus tôt — peut-être pour profiter de l’inévitable reprise de la demande de smartphones une fois qu’un vaccin contre le COVID-19 aura été produit dans le monde entier.

Le Galaxy S21 sera probablement lancé en trois tailles, un peu comme le Galaxy S20. Cela signifie un Galaxy S21, un Galaxy S21+ et un Galaxy S21 Ultra. Tous les modèles fonctionneront certainement avec la possibilité de se connecter à des antennes 5G avec au moins des bandes à Sub-6 GHz et potentiellement mmWave. Ils bénéficieront également de 3 ans de mises à jour — d’après ce que Samsung a suggéré cette année, c’est à peu près une garantie.

Les numéros de modèle de la série Galaxy S21 comprennent SM-G991, SM-G996 et SM-G998. C’est ce que note SamMobile, qui suggère également qu’il y aura au moins des versions 128 Go et 256 Go de chacun des trois appareils. Il est toujours possible que le modèle « Ultra » ait une itération de 512 Go, mais il est peu probable que l’on trouve une option de 1 To dans une quelconque version du smartphone.

La certification 3C révèle la capacité de la batterie du Galaxy S21 et du Galaxy S21+, son grand frère. Le Galaxy S21 porte le numéro de modèle SM-G991, tandis que le numéro de modèle du Galaxy S21+ est SM-G996. Selon la liste 3C, une société chinoise nommée Ningde Amperex Technology Limited fabriquera les batteries qui alimentent la gamme Galaxy S21.

Selon le site web de certification, le Galaxy S21 aura une batterie d’une capacité de 3 880 mAh. D’autre part, Samsung équipera le Galaxy S21+ d’une batterie de 4 660 mAh. Malheureusement, nous ne connaissons pas pour l’instant les vitesses de charge exactes de la série Galaxy S21.

Une caméra sous l’écran en façade ?

Selon un tweet de la populaire source Ice Universe, Samsung pourrait utiliser une caméra cachée sous l’écran en façade sur le Galaxy S21. Si vous n’êtes pas dans le coup, le premier smartphone équipé d’une caméra sous l’écran a déjà été lancé et il provient de ZTE — le ZTE Axon 20 5G pour être précis.

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology. —Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020

Comme le lancement est encore dans plusieurs mois, il n’y a pas de fuites concrètes révélant les principales spécifications de la gamme Galaxy S21 pour le moment. Cependant, on peut s’attendre à ce que les rumeurs se multiplient dans les semaines à venir. Néanmoins, en raison du COVID-19 et de l’incertitude permanente à laquelle nous sommes confrontés à chaque saison hivernale à venir, il est moins certain cette année que l’année précédente de savoir où et quand nous verrons un nouveau smartphone.