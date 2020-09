Le OnePlus 8T pourrait avoir des caractéristiques du OnePlus 8 Pro

Les rumeurs et les fuites concernant le OnePlus 8T commencent à se multiplier alors que l’entreprise s’apprête à lancer sa nouvelle génération de vaisseau amiral dans les semaines à venir.

Il n’y a pas si longtemps, OnePlus a lancé le Nord, mais ce smartphone était spécifiquement destiné à un marché plus soucieux de leur budget. Bien que le OnePlus Nord ait pu être son smartphone de retour aux racines, son principal produit phare restera le plus cher, comme le futur OnePlus 8 T. Et si l’on en croit cette fuite, il sera certainement plus cher que le OnePlus 8 qui l’a précédé.

Un rapport précédent suggérait que le OnePlus 8T arborerait un design qui n’avait jamais été vu dans un smartphone OnePlus jusqu’ici, c’est-à-dire une simple découpe sur un écran plat. Cela ne dit rien sur les fonctionnalités du smartphone dans ce domaine, mais Android Central a obtenu des droits sur certaines d’entre elles.

Comme le OnePlus 8, le OnePlus 8T aurait le même écran AMOLED de 6,55 pouces, mais avec une différence essentielle. Le futur smartphone de la marque chinoise aura une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au lieu de seulement 90 Hz. Cela le place au même niveau que le OnePlus 8 Pro, ce qui peut signifier qu’il aura aussi une légère hausse de prix.

Une autre caractéristique du OnePlus 8 Pro que le OnePlus 8T aurait, selon les informations reçues, est le nombre de caméras à l’arrière, quatre au total. Ici, c’est un mixte avec un capteur principal de 48 mégapixels et une caméra ultra-large de 16 mégapixels. Ce qui a changé, c’est la caméra macro de 5 mégapixels, une mise à niveau de l’équivalent de 2 mégapixels du OnePlus 8, et un tout nouveau capteur portrait de 2 mégapixels.

Il y a encore beaucoup d’inconnues, mais on peut s’attendre à ce que le OnePlus 8T soit livré avec des caractéristiques plus puissantes et potentiellement plus onéreuses. Il sera également disponible avec Android 11, dont le lancement est prévu pour septembre prochain. Cela signifie que les utilisateurs auront droit au nouvel OxygenOS 11, qui s’avère être un sujet assez controversé au sein de la communauté OnePlus.

Un lancement début octobre ?

Il n’y a pas plus d’informations sur le OnePlus 8T pour le moment, y compris le reste des spécifications techniques, le prix ou une date de lancement possible. Cependant, le rapport suggère qu’il pourrait être officiel soit d’ici la fin de ce mois, soit au début du mois d’octobre, ce qui sera conforme au calendrier de lancement de OnePlus au cours des dernières années.

Dans l’ensemble, le OnePlus 8T n’est peut-être pas une mise à niveau majeure par rapport à son prédécesseur, mais on peut espérer que les petits changements apporteront un smartphone globalement meilleur et plus abouti.