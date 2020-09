POCO X3 : une vidéo de prise en main et un prix également dévoilé

L’arrivée du POCO X3 est prévue pour le 7 septembre. Depuis une semaine ou deux, l’entreprise a lentement teasé les principales caractéristiques du POCO X3, notamment la matrice à 4 caméras à l’arrière et la charge rapide de 33 W. Mais maintenant, nous pouvons passer à autre chose, car une vidéo de déballage et de présentation du POCO X3 a fait surface en ligne. Elle a révélé non seulement le design, mais aussi tout ce qu’il y a à savoir sur le prochain smartphone de milieu de gamme.

La vidéo YouTube, qui a depuis été retirée, a été mise en ligne par le créateur espagnol Tecvideos TV plus tôt dans la semaine. Elle montre le boîtier du POCO X3 dans toute sa splendeur, noire et jaune, ainsi que l’appareil.

Je ne peux pas inclure la vidéo pour l’instant, mais voici quelques captures d’écran de ladite vidéo. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le POCO X3 ressemble au POCO M2 Pro de face. Il comprend un écran poinçonné LCD IPS de 6,67 pouces d’une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La découpe du trou est censée abriter un capteur de 20 mégapixels.

Le POCO X3 semble être le premier smartphone du géant chinois qui ne sera pas simplement une nouvelle marque de Redmi. Le panneau arrière comprend une finition grise dégradée avec un énorme logo POCO et une monstrueuse découpe à quatre caméras. La vidéo a révélé que l’appareil sera lancé avec un capteur primaire de 64 mégapixels (f/1,79) et ne supportera qu’un enregistrement vidéo 4K à 30 fps. La fonction des autres capteurs de la caméra est encore inconnue.

Un lancement le 7 septembre

La vidéo confirme également que le POCO X3 sera effectivement le premier smartphone à être alimenté par le processeur Snapdragon 732G récemment annoncé. La variante montrée dans la vidéo comprend 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, mais on peut s’attendre à des options de stockage allant jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go. Il est également confirmé que l’appareil comprend une énorme batterie de 5 160 mAh avec une capacité de charge de 33 W. Elle permet au POCO X3 de passer de 0 % à 100 % en 65 minutes environ, selon la société.

Quant à la tarification, la POCO X3 est apparue en ligne sur le site d’un revendeur philippin. De plus, il devrait arriver en deux variantes — POCO X3 NFC et POCO X3 NFC Premium Edition. Le premier modèle serait vendu au prix de 10 990 PHP (environ 190 euros), tandis que le second sera vendu au prix de 12 990 PHP (environ 225 euros). Encore quelques jours avant d’avoir les informations officielles.