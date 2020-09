Jusqu’à présent, l’iPhone 11 est le smartphone le plus vendu de l’année 2020

Si vous vous attendiez à ce qu’un smartphone Android soit l’appareil numéro un au cours du premier semestre 2020, vous vous êtes certainement trompé, et de nouvelles données viennent le prouver. Omdia a publié de nouvelles données pour le marché des smartphones au cours des six premiers mois de l’année, et sans surprise, le modèle numéro un n’est autre que l’iPhone 11.

Apple aurait vendu pas moins de 37,7 millions d’unités d’iPhone 11, ce qui représente une augmentation massive par rapport à l’année précédente, où l’iPhone XR avait pris la première place avec 26,9 millions d’unités.

Ainsi, malgré le marché difficile auquel les entreprises ont dû faire face en raison de la crise sanitaire mondiale, Apple a réussi à vendre plus d’unités de l’iPhone le plus abordable de la dernière génération. En 2019, c’était l’iPhone XR, et cette fois c’est l’iPhone 11. Toutefois, les deux modèles ont dépassé la concurrence de manière assez impressionnante.

Samsung a pris la deuxième place à la fois en 2019 et en 2020. Alors qu’au premier semestre, le deuxième smartphone le plus vendu était le Galaxy S10 avec 13,4 millions d’unités, cette fois-ci le numéro 2 est le Galaxy A51 avec 11,4 millions d’unités.

L’iPhone 11 n’est pas le seul smartphone d’Apple à figurer dans le top 10. En effet, Apple domine le palmarès. L’iPhone SE a terminé à la 5e place avec pas moins de 8,7 millions d’unités, si bien qu’à première vue, le lancement par Apple d’un nouveau modèle de 4,7 pouces était une décision intelligente. L’iPhone XR est resté très attractif avec 8 millions d’unités, tandis que l’iPhone 11 Pro Max a terminé à la 6e place avec 7,7 millions d’unités. Finalement, l’iPhone 11 Pro se classe à la 10e position avec des ventes totales de 6,7 millions d’unités. Le reste des places a été acquis par le fabricant de smartphones chinois, Xiaomi.

Une emprise totale

Les recherches d’Omdia s’inscrivent dans la lignée des précédents rapports qui affirmaient que l’activité mobile de Samsung a connu jusqu’à présent une année décevante en raison de la pandémie. Le mois dernier, Gartner a déclaré que parmi les cinq premiers vendeurs de smartphones, Samsung a connu la plus forte baisse des ventes alors que les ventes de smartphones d’Apple sont restées pratiquement stables d’une année sur l’autre. L’effondrement de Samsung aurait même permis à Huawei de se hisser à la première place pour la première fois de son histoire.

Apple s’apprête à lancer une nouvelle génération d’iPhone 12 à l’automne, il sera donc intéressant de voir les ventes de téléphones pour le second semestre de l’année également.