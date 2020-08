Vous serez bientôt en mesure de prendre des appels Google Duo sur Android TV

Les appels vidéo et les conférences sont très répandus de nos jours et Google en fait encore un plus grand cas, au sens propre comme au figuré. Elle a été agressive, peut-être parfois trop, en poussant sa plateforme Google Meet partout où elle le pouvait. Sa dernière initiative en date a été de le pousser vers les grands écrans, au moins par sa connectivité Cast.

Aujourd’hui, Google a révélé qu’elle lancera la version bêta de Google Duo pour Android TV dans les prochaines semaines, permettant aux utilisateurs de passer des appels vidéo sur un grand écran, plutôt que de s’entasser autour de leur ordinateur portable, tablette ou smartphone.

La fonctionnalité n’a été que brièvement mentionnée dans l’article de blog, et aucun détail n’a été mentionné concernant la mise en œuvre, l’interface ou quoi que ce soit d’autre. Le blog a déclaré : « Afin d’apporter l’expérience des appels vidéo à un plus grand nombre de personnes, Google Duo va lancer une version bêta sur Android TV dans les prochaines semaines. Avec Google Duo, vous pouvez lancer des appels individuels et de groupe depuis votre téléviseur, et si votre téléviseur n’a pas de caméra intégrée, vous pouvez simplement brancher une caméra USB ».

Au début de ce mois, Google a ajouté la prise en charge du Chromecast pour Google Meet, dans une démarche analogue. Cette fonctionnalité est idéale pour prendre des appels vidéo pour le travail et pour les étudiants et les enseignants qui participent à l’apprentissage en ligne. L’article du blog a brièvement abordé d’autres points, nous rappelant que Meet et Duo fonctionnent bien sur le Google Nest Hub Max, et que le kit Acer Chromebase et ASUS Remote Meet peut se synchroniser automatiquement avec votre agenda Google, et constitue une autre option pour optimiser votre bureau à domicile pour les réunions en ligne.

L’extension des plateformes et des modes d’utilisation de Meet et Duo ne peut qu’aider Google, qui continue à concurrencer Zoom et Microsoft Teams. Et ce sera un long effort ; comme l’entreprise le note à la fin de son article de blog, « les appels vidéo vont perdurer » dans un proche avenir.

Rapprocher Meet et Duo

Il y a apparemment une rivalité entre Google Duo, qui est devenu populaire pour sa facilité d’utilisation et sa simplicité, et le nouveau venu sur le marché, Google Meet. Sous la nouvelle direction unifiée, il se murmure que Google Duo sera remplacé par Meet, plus commercial (sans parler du fait qu’il soit rentable). Comme pour apaiser les craintes des consommateurs, Google déploie des fonctionnalités qui mettraient les deux sur un pied d’égalité.

Sauf qu’ils ne sont pas vraiment sur un pied d’égalité dans une certaine mesure. Google a révélé que Google Duo sera disponible sur Android TV dans les semaines à venir, ce qui n’a probablement pas demandé trop de travail étant donné que Duo est de toute façon disponible en tant qu’application Android. L’objectif est de transformer la télévision en une sorte de centre familial où l’on peut voir de près et de loin à qui l’on parle.