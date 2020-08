Google pourrait délaisser Duo et intégrer ses fonctionnalités dans Meet

Google pourrait délaisser Duo et intégrer ses fonctionnalités dans Meet

Google aurait l’intention de remplacer Google Duo, à l’origine un concurrent de FaceTime, par Google Meet, , son application de vidéoconférence qui est en concurrence avec Zoom, dans une nouvelle direction sous la direction de Javier Soltero, responsable de G Suite.

Soltero, qui a indiqué aux employés qu’il n’était pas logique que les deux applications coexistent, a décidé de conserver Meet comme seul service d’appel vidéo de Google, a rapporté 9to5Google. Selon certaines sources, cette décision a surpris l’équipe de Duo, dont l’application a été lancée à l’occasion de la I/O 2016 en même temps que l’application de chat Allo, qui a été fermée depuis.

Le projet de Duo et Meet est décrit en interne comme une fusion dont le nom de code est Duet, qui combine les noms des deux applications. Duo aura disparu à la fin de la fusion, mais avant cela, plusieurs de ses fonctionnalités clés seront ajoutées à Meet, selon des sources. Ces fonctionnalités comprennent le chiffrement de bout en bout, la possibilité de contacter des personnes pour des appels vidéo par le biais de numéros de téléphone, et des effets 3D.

Cependant, la fin de Duo n’est pas pour demain, car des sources ont indiqué à 9to5Google que cela pourrait prendre jusqu’à deux ans.

Des sources s’adressant à 9to5Google affirment que l’intérêt pour Google Duo a diminué alors que l’utilisation de Google Meet est montée en flèche à l’ère de la distanciation sociale. Ce dernier service est devenu une option incontournable pour les enseignants, les étudiants et les professionnels. La consolidation des services permettra à Google de se concentrer sur un unique service vidéo et riche en fonctionnalités, destiné à la fois aux consommateurs et aux entreprises.

Google Meet veut concurrencer Zoom

En mai, Google a achevé le déploiement de la version gratuite de Meet, qui n’était auparavant disponible que pour les entreprises clientes G Suite. Meet, qui cherchait à capitaliser sur la popularité croissante de la vidéoconférence due à la pandémie COVID-19, a été lancé comme un challenger légitime de Zoom.

Récemment, Meet a été intégré à Gmail et a reçu un certain nombre de fonctionnalités. Avec une croissance de 3 millions d’utilisateurs chaque jour en avril, il est clair que Meet a une chance de devenir le leader du marché de la vidéoconférence. Malheureusement, sa popularité pourrait se faire au détriment de Duo.