Google Meet on Chromecast va caster vos vidéoconférences sur votre TV

Ce n’est probablement plus une surprise maintenant que Google souhaite que son nouveau service Meet devienne la solution de facto non seulement pour les réunions, mais pour toute communication vidéo, y compris les communications personnelles. Le géant de la recherche s’est efforcé d’étendre son service partout, y compris dans des endroits où vous ne vous attendiez pas à le voir. Sa dernière offensive est d’aller dans votre salon.

L’idée d’avoir vos réunions de travail sur le plus grand écran de votre maison vous semble-t-elle séduisante ? Google Meet ajoute le support du Chromecast pour vous permettre de caster vos vidéoconférences sur l’écran de télévision.

Ainsi, vous pouvez désormais caster votre réunion sur les populaires Chromecast de l’entreprise, Android TV et les smart displays. « Plus tôt cette année, nous avons lancé Google Meet sur le Nest Hub Max, et il nous a semblé juste d’étendre Meet à encore plus d’écrans dans votre maison », a écrit Grace Yang de Google sur le forum de support de Chromecast.

« Nous reconnaissons que de nombreuses écoles se tournent vers l’apprentissage à distance, et nous avons voulu apporter notre soutien à ce nouvel environnement d’apprentissage pour les enseignants et les étudiants », a déclaré Yang. « Meet sur un Chromecast vous permettra d’accueillir ou de participer à des réunions vous donnant l’occasion de vous connecter avec vos camarades de classe, de collaborer sur des projets, et même d’assister à des conférences ».

Lorsque vous castez une réunion Meet sur votre télévision, votre propre flux audio et vidéo continuera de provenir de votre ordinateur — ce qui peut être un peu gênant si vous ne regardez pas la caméra de temps en temps pour éviter d’avoir l’air distrait.

Pousser Meet partout

Les modèles Chromecast pris en charge comprennent le Chromecast Ultra et les Chromecast actuels et de seconde génération. Google note que « les performances peuvent varier » entre les appareils Android TV et les écrans compatibles avec le protocole Cast. Donc si une réunion est critique, restez peut-être sur votre ordinateur portable. Pour caster votre réunion Google Meet sur la télévision, ouvrez la réunion dans Chrome et vous devriez voir une option « Caster cette réunion », qui est accessible avant et pendant une réunion.

Google redouble d’efforts pour faire de Meet le réel concurrent de Zoom, et certains de ses changements hérissent les gens. Meet fait son apparition dans presque toutes les propriétés de Google, même pour les personnes qui ne sont pas des utilisateurs du service ou qui ne veulent pas de ce dernier. Les rumeurs selon lesquelles Google envisagerait de remplacer Duo par Meet, plus simple, ne font qu’ajouter de l’huile sur le feu.