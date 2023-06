Google lance Android TV 14 Beta, sans Android 13

Google a introduit Android 14 Beta 3 pour les appareils Pixel et a simultanément publié une preview d’Android 14 pour la télévision. Dans le cadre de cette mise à jour, Google a décidé de retirer Android 13 pour les appareils de télévision, qui ne sera plus recommandée dans le menu de l’émulateur d’Android Studio.

Malgré la récente mise à jour du Chromecast avec Google TV, l’appareil fonctionne toujours sous Android 12, ce qui indique que Google a abandonné le projet d’une mise à jour basée sur Android 13 pour tous les appareils Android TV et Google TV.

Selon 9to5Google, le nouveau changement de code est le suivant :

Android 14 TV apportera de nouvelles fonctionnalités. Voici les dernières nouveautés de la mise à jour Android 14 TV Beta, telles que découvertes par Mishaal Rahman d’Esper.io :

It looks like Android TV 14 is preparing to let you receive call notifications from supported apps while you’re using the TV!

“Call notifications”

“Receive calls on this device”

“When enabled, you can receive calls from supported apps on this device. To adjust preferences for…

