La Xbox Series S aurait un GPU de 4 téraflops

Maintenant que nous savons que la Xbox Series X est en bonne voie pour sortir en novembre, vous vous demandez peut-être ce que vous devez savoir de plus si vous envisagez de passer une précommande de la Xbox Series X. Eh bien, vous pourriez peut-être regarder de sa petite sœur plus abordable.

Depuis que la Xbox Series X a été annoncée pour la première fois, on a également entendu parler d’une console « moins chère », connue comme la Xbox Series S. Ces rapports ont été confirmés par la suite par une fuite de l’emballage d’une manette Xbox Series X. En fait, nous attendons que Microsoft annonce officiellement l’existence de la Series S ce mois-ci.

Cela dit, pour l’instant, tout ce que nous savons de la Xbox Series S est qu’elle sera plus abordable et qu’elle sera une console sans disque. Autrement dit, il pourrait s’agir d’une rivale directe à la PlayStation 5 Digital Edition. Cependant, un nouveau rapport de TweakTown fait la lumière sur les spécifications de la console.

Selon le rapport, la Xbox Series S aura un GPU de 4 téraflops. Cela représente presque un tiers du GPU de 12,15 téraflops de la Series X. Il est clair que la Series S sera loin d’être aussi puissante que la Series X, ou la PS5 d’ailleurs, qui a un GPU de 10 téraflops. En outre, la rumeur précise que la console aura 7,5 Go de RAM utilisable. Elle disposerait du même CPU que la Series X, ce qui lui permettrait de faire tourner les mêmes jeux avec des vitesses de chargement plus rapides, mais à des résolutions plus faibles que sur la console haut de gamme.

La Xbox Series S est évidemment destinée aux joueurs soucieux de leur budget qui ne voudront peut-être pas dépenser trop pour une Series X. De plus, Microsoft espère probablement cannibaliser certaines ventes de la PS5 également.

Une annonce ce mois-ci ?

Comme la Xbox Series S n’est pas encore officialisé, nous n’avons pas d’informations officielles sur les spécifications. Comme je l’ai déjà mentionné, Microsoft devrait annoncer la Xbox Series S ce mois-ci. Autrement dit, nous n’avons pas longtemps à attendre pour en savoir plus. Le lancement effectif de la Xbox Series X, soit dit en passant, est prévu pour le mois de novembre.

Microsoft n’a pas fixé de date exacte, mais une récente offre groupée de Fortnite suggère que cela pourrait être le 17 novembre. Nous attendons également un calendrier de lancement analogue pour la PlayStation 5.