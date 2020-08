Le service de cloud GeForce Now de NVIDIA est disponible sur les Chromebooks

GeForce NOW, le service de jeu en streaming sur le cloud de NVIDIA, a été lancé avec une prise en charge sur les PC Windows et Mac, les smartphones Android et la set-top box SHIELD. Et c’est très bien, mais ces plateformes ont déjà accès aux jeux PC disponibles dans leur catalogue respectif, dans une plus ou moins grande mesure.

Aujourd’hui, NVIDIA comble une lacune importante en lançant son service de streaming GeForce NOW sur les Chromebooks. En effet, quand vous pensez aux ordinateurs portables de jeu, vous ne pensez probablement pas aux Chromebooks. Mais peut-être que cela va bientôt changer.

Cette fonctionnalité est lancée aujourd’hui en version bêta avec un client Web, accessible dans Chrome à partir de play.geforcenow.com. L’expérience devrait être assez analogue à celle de Google Stadia, qui utilise également une interface Web sur les appareils de bureau et les ordinateurs portables, en tirant parti du clavier et du pavé tactile intégrés, ou des souris USB et des contrôleurs Bluetooth. Auparavant, GeForce NOW était en quelque sorte disponible sur les Chromebooks depuis l’application Android, mais ce n’était pas une expérience optimale.

Tous les jeux pris en charge par GeForce NOW devraient être accessibles à partir de la nouvelle interface, et les joueurs peuvent y accéder soit avec le plan gratuit, soit avec l’adhésion Founders à 10 euros par mois, qui débloque des sessions de jeu plus longues et de meilleurs visuels dans le jeu à partir des cartes RTX de NVIDIA.

Les joueurs doivent avoir acheté les jeux sur Steam, Epic, Uplay ou Origin pour pouvoir les utiliser avec GeForce NOW, et la progression des jeux auxquels vous jouez sera synchronisée entre les appareils.

Disponible depuis un navigateur

Comme les jeux sont rendus sur des serveurs distants avec du matériel NVIDIA, vous n’avez pas besoin d’un ordinateur très puissant pour jouer aux jeux sur un PC. Vous avez juste besoin d’une connexion internet décente. Le service GeForce Now for Chromebooks devrait donc fonctionner que vous ayez un Chromebook avec des spécifications d’entrée de gamme ou un modèle avec des composants haut de gamme.

NVIDIA note également que la prise en charge du système de capture d’écran artistique Ansel sera bientôt disponible pour les clients PC et Mac, mais que les Chromebooks devront attendre un peu plus longtemps. Curieusement, NVIDIA n’a pas dit si l’interface Web bêta fonctionnera ou non sur les appareils Windows et Mac classiques, comme le fait Stadia.

Techniquement, il n’y a aucune raison que cela ne fonctionne pas.