La date de lancement de la Xbox Series X est prévue pour le 6 novembre

Microsoft a promis de lancer la Xbox Series X pendant les fêtes de fin d’année, mais une nouvelle fuite a peut-être permis de déterminer exactement quand la console de nouvelle génération arrivera dans les rayons des boutiques.

Microsoft pourrait lancer la Xbox Series X le 6 novembre, si l’on en croit l’emballage de la manette de la console. Des autocollants sur les boîtes contenant la manette Xbox Series X de Microsoft ont fait l’objet d’une fuite avec un texte où l’on peut lire « ne pas vendre ou afficher avant le 6 novembre 2020 ». Le journaliste de Verge, Tom Warren, a tweeté une photo de l’autocollant le mardi 11 août et a déclaré qu’une source lui avait dit que Microsoft lançait effectivement la Xbox Series X le 6 novembre.

La fuite survient quelques jours après qu’un utilisateur ait acheté une manette Xbox Series X chez un revendeur en ligne. La boîte de la manette fait également référence à la Xbox Series S, une console sans disque plus abordable sur laquelle Microsoft travaillerait, mais qu’elle n’a pas encore annoncée. Bien que cela n’a pas été confirmé, la Xbox Series S pourrait être lancée à peu près en même temps que la Xbox Series X.

Microsoft, qui n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires des médias, s’est montré réservé quant à la date de lancement de la Xbox Series X et a seulement déclaré qu’elle serait disponible pendant les fêtes de fin d’année.

Sony, qui lancera sa PlayStation 5 cette année, a également promis une date de lancement pour la fin de l’année pour sa console de nouvelle génération.

Xbox Series X may launch on November 6th. A tipster tells me boxes of the new controllers have a do not open date of November 6th on them. These controllers leaked earlier this week https://t.co/oyhlbg2SKo pic.twitter.com/dq096shN7L

— Tom Warren (@tomwarren) August 11, 2020