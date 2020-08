La dernière version bêta de Telegram ajoute le support des appels vidéo sur Android

Telegram travaille peut-être sur une fonctionnalité qui lui permettra d’être au même niveau que la plupart de ses concurrents, y compris WhatsApp. Après avoir déployé un service d’appel vidéo sur iOS au début de l’année, la populaire application de messagerie instantanée Telegram teste maintenant la même fonctionnalité sur Android.

Selon les rapports, la fonction d’appel vidéo est disponible dans la version bêta 7.0 de Telegram sur Android. Pour qu’elle fonctionne, les deux utilisateurs devront utiliser la dernière version bêta. Pour l’instant, il n’y a pas de support pour les appels vidéo de groupe et on ne sait pas quand cela pourra se produire.

Pour essayer cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez télécharger l’APK Telegram v7.0 beta sur l’App Center de Microsoft. Elle fonctionnera en même temps que l’application Telegram existante sur votre appareil, ce qui signifie que vous devrez vous connecter à nouveau avant de pouvoir commencer à l’utiliser. Cependant, une fois que vous vous serez connecté, elle synchronisera automatiquement vos chats existants et vous pourrez l’utiliser comme d’habitude.

Selon Android Police, l’option « image dans image » fonctionne également, bien que certaines implémentations soient un peu lentes et laborieuses.

Telegram est peut-être l’une des applications de messagerie instantanée les plus populaires en raison de la confidentialité qu’elle offre, mais pendant longtemps, les utilisateurs ont dû supporter de ne pas pouvoir passer d’appels vidéo sur l’application, ce que presque tous ses principaux concurrents proposent depuis des années. Cependant, la situation est en train de changer avec l’ajout de la prise en charge des appels vidéo sur Android et iOS.

Une réelle alternative à WhatsApp

On ne sait pas quand la fonctionnalité sera disponible dans sa version stable finale et sera déployée sur le Play Store, mais espérons que cela se fera le plus tôt possible.

Telegram a récemment lancé une nouvelle mise à jour qui apporte un large éventail de nouvelles fonctionnalités, notamment un éditeur vidéo intégré, une vérification en deux étapes, des autocollants animés, des GIF parlants et bien d’autres choses encore. Ces fonctionnalités rendront la plateforme plus attrayante pour les personnes à la recherche d’une alternative à WhatsApp.