Facebook commence à fusionner les chats de Instagram et Messenger

Facebook a apparemment commencé à fusionner les services de chat d’Instagram et de Messenger sur les appareils mobiles, suivant un plan qui a été révélé au début de l’année 2019.

Pour certaines personnes, une notification est apparue sur les versions iOS et Android d’Instagram, offrant « une nouvelle façon de communiquer » tout en affichant l’icône de l’application de partage de photos à côté de celle de Messenger. La notification, qui offre aux utilisateurs le choix de mettre à jour l’application, énumère également des caractéristiques telles qu’un nouveau design coloré, des réactions en emoji, la possibilité de répondre par glisser-déposer et la possibilité de discuter avec des amis sur Facebook.

Après avoir appuyé sur le bouton de mise à jour, l’icône de messagerie d’Instagram sera remplacée par le logo de Messenger. Cependant, il n’est pas encore possible pour les utilisateurs d’Instagram d’envoyer des messages aux utilisateurs de Facebook, a rapporté The Verge.

Selon la source, les chats sur Instagram sont en effet plus colorés qu’auparavant, les messages de l’expéditeur passant du bleu au violet au fur et à mesure que vous les faites défiler. Cependant, pour l’instant, il n’est toujours pas possible d’envoyer des messages aux utilisateurs de Facebook depuis Instagram.

Le lancement de la notification signifie probablement que la fusion des chats d’Instagram et de Messenger est imminente.

Combinaison de Messenger, WhatsApp et Instagram

En janvier 2019, le New York Times a rapporté que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, cherchait à fusionner les services de messagerie de Messenger, WhatsApp et Instagram, permettant aux utilisateurs de discuter entre eux sur les trois plateformes.

Zuckerberg aurait également ordonné aux trois applications d’adopter un chiffrement de bout en bout, la fusion devant être mise en place en 2020. La notification d’Instagram pourrait signifier que le plan a été mis en route, mais il reste à voir si les trois applications seront intégrées dans un seul service de messagerie avant la fin de l’année.