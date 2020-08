Vous pouvez maintenant regarder la démonstration du Surface Duo de Microsoft

En début de semaine, Microsoft a officiellement lancé le Surface Duo, un tout nouvel appareil fonctionnant sous Android. Le « smartphone » (si l’on peut appeler cela ainsi) est comme un mini-ordinateur portable, avec deux écrans de 5,6 pouces reliés entre eux par une charnière.

Aujourd’hui, à l’approche de la date de lancement du Surface Duo, vous vous demandez peut-être ce qu’il peut réaliser et comment il peut vous aider. Heureusement, Microsoft a publié une vidéo de démonstration qui vous permet de le voir en action.

La vidéo nous vient de Microsoft, qui a diffusé publiquement sur YouTube la démonstration de son point presse. La démonstration couvre tout ce que le Surface Duo peut faire, de sa conception repliable à sa capacité à exécuter une application sur chaque écran. Malheureusement, il n’y a pas grand-chose dans la vidéo que nous ne sachions pas déjà. Nous avons déjà vu l’appareil à plusieurs reprises et Microsoft n’a cessé de parler de ses fonctionnalités à double écran depuis qu’il l’a révélé pour la première fois en octobre dernier.

Même si l’intention initiale de la vidéo était de donner des informations à la presse, elle présente également une analyse approfondie de ce que le Surface Duo peut faire. Par conséquent, que vous soyez journaliste ou non, si vous êtes curieux de connaître le dispositif à double écran de Microsoft, vous vous devez de regarder la démo. De plus, Panos Panay, responsable de la division Windows and Devices de Microsoft, explique comment la société a conçu le Surface Duo, les technologies utilisées et bien d’autres choses encore.

Cette vidéo arrive juste après la confirmation de la date de lancement par Microsoft. J’en ai parlé dans l’article révélant que le Surface Duo sortira le 10 septembre aux États-Unis. En plus de la date de lancement, j’ai évoqué les spécifications, et du prix, le sujet épineux de ce Surface Duo. Après l’annonce, certaines personnes ont affirmé que payer 1 399 dollars pour un Surface Duo était une blague.

Se familiariser avec la gamme Surface

C’est peut-être la raison pour laquelle Microsoft a publié cette vidéo de démonstration montrant le Surface Duo en action. L’entreprise indique : « Bien sûr, c’est cher, mais il peut aussi faire ceci, cela, et cela ! ».

Que vous soyez enthousiaste ou sceptique quant aux capacités du Surface Duo, vous pouvez maintenant tirer vos propres conclusions grâce à la démonstration vidéo de Microsoft. Alors pourquoi ne pas la regarder et voir si vous pensez que le Surface Duo est digne de son prix.