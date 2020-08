La manette DualSense de la PS5 a une batterie 50 % plus grande que la DualShock 4

La PlayStation 5 et la Xbox Series X devraient être lancées en novembre, mais nous ne savons toujours pas combien elles vont coûter, quels jeux seront disponibles au moment du lancement, ni même à quoi ressemblera l’interface utilisateur.

En 2013, les précommandes pour la PS4 et la Xbox One étaient ouvertes depuis plus d’un mois, mais cette fois-ci, Sony et Microsoft ont pris une autre direction en raison de la pandémie. C’est pourquoi nous nous appuyons sur des fuites pour obtenir des informations sur les nouvelles consoles, et cette semaine, les fuites de contrôleurs de nouvelle génération ont fait fureur.

Malgré l’absence de nouvelles officielles sur la PlayStation 5 depuis cette dernière révélation, la future console de Sony continue de faire l’objet de nombreuses fuites. Nous avons vu différents rapports sur le prix de la PS5 au cours des derniers jours. Et aujourd’hui, une nouvelle fuite prétend offrir des détails sur la batterie à l’intérieur de la manette DualSense.

La fuite provient d’un compte Twitter d’une personne qui prétend travailler dans une entreprise qui conçoit des accessoires pour Sony (et Microsoft). Apparemment, ils ont mis la main sur le nouveau contrôleur DualSense et ont présenté la batterie qu’il contient. Selon les images du tweet, la manette DualSense de la PS5 a une batterie d’une capacité de 1 560 mAh. En comparaison, le contrôleur DualShock de la PS4 a une batterie de 1 000 mAh.

hands on #PS5 controller #Dualsense5, just got a short test on it. The battery capacity is 1560mA, much more than the PS4 one. pic.twitter.com/bS0wako69J —Galaxy (@Galaxyrain666) August 12, 2020

Sony ne mentionne même pas l’autonomie de la batterie sur la page officielle de la DualShock 4, mais vous auriez de la chance de pouvoir tirer 8 heures d’une manette PS4 complètement chargée avant d’avoir besoin de la recharger.

Pour composer les nouvelles technologies

Il va sans dire que cette fuite est loin d’être corroborée, et je vous suggère de prendre cela avec de grosses pincettes. Cependant, si l’information contenue dans le tweet est authentique, cela pourrait être une bonne chose pour les fans de PlayStation. La nouvelle manette contient beaucoup de technologie supplémentaire. Il y a des déclencheurs adaptatifs, un nouveau feedback haptique, et plus encore. Tout cela va probablement vider la batterie beaucoup plus vite. Le fait d’avoir une plus grande batterie à l’intérieur de la manette devrait non seulement aider à compenser ce surcroît de consommation, mais aussi, espérons-le, ajouter quelques heures de jeu supplémentaires.

En plus de révéler la capacité de la batterie de la manette sans fil Dualsense, l’utilisateur de Twitter a également décrit son ressenti de la manette, en mentionnant que « les boutons sont plus agréables à presser » que ceux de la DualShock, que le feedback haptique est « magique » et que les déclencheurs adaptatifs sont « très complexes ».

Encore une fois, prenez cela avec une bonne dose de scepticisme. Espérons que Sony se manifestera bientôt. Après tout, Microsoft a au moins confirmé que la Xbox Series X sera lancée en novembre. Sony a l’air très calme en ce moment.