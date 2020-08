Apple lancera un iPhone 12 moins cher début 2021

Apple devrait dévoiler ses nouveaux iPhone à l’automne de cette année, très probablement en septembre ou octobre, et tous les modèles de la nouvelle gamme devraient être compatibles avec la connectivité 5G.

Cela signifie qu’Apple est prêt à passer à une génération d’iPhone entièrement 5G en 2021, ce qui devrait entraîner une hausse de prix plus ou moins importante pour chaque version lancée cette année.

D’autre part, le géant technologique basé à Cupertino cherche des moyens de réduire les prix des nouveaux iPhone et de les maintenir aux mêmes niveaux que leurs prédécesseurs. Par exemple, la rumeur veut que les smartphones 2020 puissent être livrés sans chargeur dans la boîte.

Peu importe l’approche qu’Apple prévoit d’adopter pour ces appareils, il est probable que la société envisage déjà une version moins chère pour le début de l’année 2021.

Et pourtant, la référence moins chère s’accompagne d’une prise majeure. Avant tout, les analystes Daniel Ives, Strecker Backe et Ahmad Khalil de Wedbush Securities affirment que ce lancement surprenant début 2021 serait en fait un iPhone 12 4G, ce qui signifie qu’il s’agit essentiellement du même iPhone lancé cette année, mais sans la 5G.

Moins cher que quel modèle ?

Il est fort probable qu’Apple souhaite que cet appareil soit une version 4G de l’iPhone 12 Pro, qui sera probablement commercialisé à partir de 999 dollars, tout comme le modèle 2019. L’iPhone 4G devrait coûter 800 dollars. Autrement dit, il sera effectivement moins cher que son grand frère 5G, mais d’un autre côté, il sera plus cher que les autres modèles 5G lancés cette année.

Cette nouvelle approche montre bien qu’Apple est conscient du fait que ses iPhone deviennent de plus en plus chers et qu’il y aura un moment où les gens cesseront peut-être de payer une petite fortune pour ces smartphones. De plus amples informations sur tout cela devraient être proposées dans un mois ou deux, lorsque les nouveaux iPhone deviendront officiels.