TikTok a recueilli les adresses MAC des utilisateurs d’Android malgré les systèmes de sécurité de Google

Alors que Microsoft est actuellement en pourparlers pour acquérir le phénomène TikTok, de nouvelles informations révèlent que le service chinois s’est parfois tourné vers des tactiques douteuses sans que les utilisateurs le sachent.

Plus précisément, un rapport de la WSJ révèle que TikTok a collecté les adresses MAC des utilisateurs sur des appareils Android malgré une série de protections mises en place par Google. De plus, le géant de la recherche a expressément interdit cette pratique, si ce n’est que l’application TikTok comportait même un système supplémentaire dont le but était de dissimuler ce suivi d’informations. L’application utilisait une « inhabituelle couche de chiffrement supplémentaire » pour sa collecte de données secrète.

L’adresse MAC, qui est unique pour chaque appareil, a été incluse dans le lot de données que TikTok a recueilli sur les appareils Android et pour lequel les utilisateurs ont généralement donné leur consentement. Ces données comprennent des informations liées à la publicité, telles que l’identifiant de la publicité.

Selon le rapport, la collecte d’adresses MAC a été arrêtée en novembre, 15 mois après que TikTok ait commencé à suivre ces informations sur les appareils Android. Il n’est pas certain que la même pratique ait été utilisée sur les iPhone. La collecte clandestine de données est l’une des raisons pour lesquelles TikTok se trouve en difficulté sur ses deux plus grands marchés, l’Inde et les États-Unis.

Google a mentionné qu’elle examinait le rapport. La collecte d’adresses MAC à partir d’appareils est une pratique interdite à la fois sur iPhone et sur Android, conformément aux politiques officielles.

Les discussions de TikTok sur le rachat

Il est intéressant de noter que TikTok n’a pas spécifiquement nié la collecte d’adresses MAC, mais la société a déclaré que sa version actuelle ne se tourne pas vers de telles pratiques. Mais, elle n’a pas dit ce qu’elle a fait dans le passé. À l’heure actuelle, TikTok est très proche de devenir une société détenue par Microsoft, le géant du logiciel basé à Redmond ayant fixé au 15 septembre la date limite pour conclure un accord avec la société mère ByteDance.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a averti que si TikTok n’était pas racheté par une société américaine, le service serait interdit aux États-Unis. La Chine a désapprouvé cette approche, décrivant l’acquisition comme une prise de contrôle hostile.