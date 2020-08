Apple lance la bêta public de watchOS 7 : tout ce que vous devez savoir

Apple a annoncé watchOS 7 en grande pompe au milieu de l’année lors de la version en ligne de la WWDC. Et maintenant que nous sommes à environ un mois du moment où la mise à jour de l’OS est censée être lancée pour les appareils de production, voici la société qui lance la toute première bêta public.

En d’autres termes, dès aujourd’hui, les utilisateurs peuvent très bien installer la version bêta de watchOS 7 sur leurs montres connectées sans avoir besoin d’un compte de développeur. Cependant, il y a quelque chose que vous devez savoir sur cette bêta public, et je vais parler des plus importantes d’entre elles.

Tout d’abord, les appareils pris en charge. À partir de watchOS 7, Apple ne prendra plus en charge les deux premières générations de montres connectées, ce qui signifie que les modèles suivants recevront la mise à jour :

À noter que la Apple Watch Series 6 devrait être lancée à l’automne, lorsque le géant de la technologie basé à Cupertino annoncera également les modèles d’iPhone de nouvelle génération avec un support de la 5G. Cela devrait se faire en septembre, et les ventes devraient démarrer peu après, peut-être plus tard dans le mois ou début octobre.

Il va sans dire qu’il s’agit d’une mise à jour majeure pour l’Apple Watch, et que de nombreuses nouvelles fonctionnalités seront proposées aux utilisateurs à l’automne. Voici quelques points forts de watchOS 7 :

Il y a deux choses que vous devez savoir sur l’installation de watchOS 7 sur une Apple Watch. Tout d’abord, votre iPhone doit fonctionner sous iOS 14 bêta — il s’agit d’une preview de la prochaine mise à jour logicielle qui sera disponible sur l’iPhone en septembre — les versions bêta public et développeur sont disponibles.

Et deuxièmement, une fois que vous avez installé la bêta de watchOS 7, vous ne pouvez pas rétrograder et revenir à une version stable du système d’exploitation. C’est particulièrement important parce qu’une version bêta comporte une probabilité accrue de problèmes. Autrement dit, si vous rencontrez des bugs, il n’y a aucun moyen de les corriger autrement qu’en attendant qu’Apple propose un correctif. La société elle-même recommande aux utilisateurs de réfléchir à deux fois avant d’installer la version bêta :

Les mises à jour bêta public de watchOS sont en cours de développement, ce qui signifie que certaines applications et certains services peuvent ne pas fonctionner comme prévu et que leurs données peuvent ne pas être compatibles avec d’anciennes versions. Le contenu de l’Apple Watch est sauvegardé automatiquement sur votre iPhone jumelé. Pour en savoir plus sur les sauvegardes Apple Watch, visitez ce site. Veuillez noter qu’une fois la version bêta public de watchOS installée, il est impossible de rétablir une version précédente.