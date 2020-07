Comment installer les bêtas publiques de iOS 14 et iPadOS 14 ?

iOS 14 et iPadOS 14 sont maintenant disponibles en version bêta publique, et vous pouvez les télécharger et les installer. Le processus d’installation de chacun est analogue. Voici comment installer les bêtas sur vos appareils.

À moins que vous ne soyez inscrit au programme de développement d’Apple, c’est votre première occasion d’essayer les nouveaux OS en version bêta. Ces versions bêta seront mises à jour périodiquement, pour aboutir à la version finale, que nous attendons à la fin de l’été. Le moment est généralement choisi pour les annonces de nouveaux périphériques qu’Apple fait habituellement lors de son événement annuel de septembre, bien que, étant donné que la pandémie de coronavirus a mis la plupart des choses en attente, il est difficile de dire si la cadence de cette année est analogue.

Avant de commencer, il est important de rappeler que les versions peuvent sembler stables pour un usage général, mais elles pourraient contenir des bugs que vous n’auriez pas avec une version stable. De plus, il est possible que vos applications de tous les jours fonctionnent mal avec la nouvelle version de l’OS.

Donc, à moins que cela ne vous dérange pas de rencontrer quelques problèmes qui pourraient avoir un impact sur l’autonomie et d’autres fonctions critiques de votre appareil, il vaut peut-être mieux attendre, aussi difficile que cela puisse être.

Comment installer la bêta d’iOS 14

Accédez au portail du logiciel bêta d’Apple depuis le navigateur Safari de votre iPhone

Sélectionnez « S’inscrire » en haut de la page Web (vous devrez peut-être faire défiler la page horizontalement pour la trouver)

Sélectionnez « iOS », qui est l’option la plus à gauche sur la page suivante. Vous verrez alors apparaître un rappel vous rappelant de réaliser une sauvegarde du contenu de votre iPhone à votre ordinateur macOS, au cas où vous devriez revenir à un état antérieur

Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez un bouton indiquant « Télécharger le profil », puis cliquez dessus. Un avertissement apparaîtra alors, indiquant que le site Web tente de télécharger un profil de configuration. Sélectionnez « Autoriser ». Vous obtiendrez une fenêtre contextuelle qui vous indiquera que vous pouvez définir le nouveau profil à partir de l’application « Paramètres »

Ouvrez l’application « Paramètres ». Une nouvelle section intitulée « Profil téléchargé » doit être ajoutée en haut de la page. Sélectionnez-la, et vous aurez accès au téléchargement de la version bêta

Liste des iPhone qui supportent iOS 14 ;

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max

iPhone X, XR

iPhone 8, 8 Plus

iPhone 7, 7 Plus

iPhone 6S, 6S Plus

iPhone SE (1re génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

Comment installer la bêta de iPadOS 14

Accédez au portail du logiciel bêta d’Apple depuis le navigateur Safari de votre iPhone

Sélectionnez « S’inscrire » en haut de la page Web (vous devrez peut-être faire défiler la page horizontalement pour la trouver)

Sélectionnez « iPadOS », qui est l’option la plus à gauche sur la page suivante. Vous verrez alors apparaître un rappel vous rappelant de réaliser une sauvegarde du contenu de votre iPhone à votre ordinateur macOS, au cas où vous devriez revenir à un état antérieur

Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez un bouton indiquant « Télécharger le profil », puis cliquez dessus. Un avertissement apparaîtra alors, indiquant que le site Web tente de télécharger un profil de configuration. Sélectionnez « Autoriser ». Vous obtiendrez une fenêtre contextuelle qui vous indiquera que vous pouvez définir le nouveau profil à partir de l’application « Paramètres »

Ouvrez l’application « Paramètres ». Une nouvelle section intitulée « Profil téléchargé » doit être ajoutée en haut de la page. Sélectionnez-la, et vous aurez accès au téléchargement de la version bêta

Enfin, si rien ne vous invite à commencer le téléchargement, ouvrez l’application Paramètres, allez dans la section Général, puis trouvez « Mise à jour du logiciel » pour installer le logiciel bêta

Liste des iPad qui supportent iPadOS ;

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1re génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1re génération)

iPad Pro 10.5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

La sortie d’iOS 14 et d’iPadOS 14 est prévue pour tous les utilisateurs en septembre.