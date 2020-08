Amazon rebaptise Twitch Prime en Prime Gaming

Dans le cadre de son abonnement Amazon Prime, le géant du commerce électronique offre aux utilisateurs un large éventail d’avantages — qui varient selon le marché cible. Cela comprend une livraison plus rapide, Prime Video, Prime Music, et plus encore dans le monde entier. Amazon, pour ceux qui ne le savent pas, possède également la plateforme de streaming de jeux, Twitch, et offre aux abonnés Prime l’accès à une myriade de fonctionnalités premium.

Appelé Twitch Prime, ce service premium permet aux utilisateurs de s’abonner à un streamer chaque mois (qui peut être le même à chaque fois) et de bénéficier d’avantages tels qu’une expérience de visionnage sans publicité, du contenu de jeu et d’autres réductions.

Aujourd’hui, une nouvelle marque Prime Gaming est créée. Ainsi, Amazon cherche à aligner Twitch Prime sur ses autres produits de marque Prime avec Prime Gaming. Le nouveau nom Prime Gaming est un autre signe de l’engagement continu d’Amazon dans le domaine des jeux.

Quels sont les avantages pour les streamers et les abonnés Prime ? Amazon souhaite « clarifier » la situation pour les membres de son programme Prime afin qu’ils puissent connaître les avantages offerts par Prime Gaming. Les principaux avantages restent les mêmes, même après le changement de marque, c’est-à-dire l’abonnement gratuit aux chaînes, le visionnage sans publicité et des articles exclusifs dans la section de jeu.

En ce qui concerne les nouveautés, Amazon prévoit d’offrir aux membres Prime l’accès à des « packs rotatifs de jeux PC complets » qu’ils peuvent posséder et conserver pour toujours sans frais supplémentaires. La société va proposer de temps en temps des jeux différents de ceux des studios indépendants et des grands studios.

Prime Gaming — quoi de neuf ?

La pile d’abonnement Prime d’Amazon comprendra désormais Prime Video, Prime Music et Prime Gaming — Amazon Prime, qui coûte 5,99 € par mois ou 49 € par an, offre également des avantages comme la gratuité de la livraison pour de nombreux achats en ligne de la plateforme. C’est tout à fait logique du point de vue de l’image de marque. Le géant du commerce électronique a acquis Twitch en 2014 et a lancé Twitch Prime en septembre 2016.

Il est accessible gratuitement aux abonnés de Prime (pas en France) et cela reste le cas pour Prime Gaming également. La rumeur veut également que Amazon se jette sur le marché du streaming de jeux en ligne à un moment donné dans le futur, lançant potentiellement son propre service. La plateforme, qui porterait le nom de code Project Tempo, pourrait être lancée dès cette année. Cependant, elle pourrait être repoussée à 2021, en raison des retards causés par la pandémie liée au COVID-19.