Apple annonce watchOS 7 avec le suivi du sommeil et une nouvelle application Fitness

Apple a officiellement annoncé watchOS 7 lors de la WWDC 2020, et comme prévu, cette nouvelle version s’accompagne d’une série d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités qui ont été demandées depuis longtemps par les clients du monde entier.

Comme chaque année, le WWDC est un spectacle aux multiples facettes, Apple révélant un certain nombre de nouvelles fonctionnalités dans sa gamme de logiciels. C’est la période de l’année où Apple révèle les nouvelles mises à jour d’iOS, de macOS, de tvOS et de watchOS, et le passage à watchOS 7 semble être assez significatif cette année.

En plus des fonctionnalités supplémentaires que vous vous attendez à voir, il y a même une nouvelle fonctionnalité qui pourrait vous aider à assurer votre sécurité au milieu de la pandémie actuelle.

Enfin la surveillance du sommeil

Tout d’abord, il s’agit du suivi du sommeil. Oui, la surveillance du sommeil arrive enfin sur l’Apple Watch, des années après ses débuts sur des appareils comme Fitbit et Garmin. Sur l’Apple Watch, la fonction de suivi du sommeil fera exactement la même chose que sur les autres montres connectées, c’est-à-dire qu’elle surveillera des choses comme la durée de votre sommeil et vous donnera un aperçu des périodes d’éveil et de sommeil. Des graphiques seront proposés chaque semaine pour déterminer comment vous améliorez votre sommeil.

Parallèlement au nouveau système de suivi du sommeil, watchOS 7 introduit également un nouveau système d’alarme. « Pour aider les utilisateurs à se réveiller, Apple Watch propose une alarme haptique silencieuse ou des sons doux, tandis que l’écran de réveil indique le niveau actuel de la batterie. En fonction du comportement personnel de charge, si la batterie est trop faible dans l’heure qui suit le coucher, Apple Watch rappellera aux utilisateurs de la recharger avant de dormir. Les données relatives au sommeil sont chiffrées sur l’appareil ou dans iCloud avec la synchronisation iCloud, et l’utilisateur a toujours le contrôle des données », explique Apple.

Des nouveautés pour les cadrans de montre

Ce ne serait pas une mise à jour de watchOS s’il n’y avait pas de nouvelles fonctionnalités et capacités centrées sur les cadrans. Apple annonce des améliorations des cadrans de montre, mais il y a ici de bonnes et de mauvaises nouvelles. Tout d’abord, watchOS 7 apportera des mises à jour pour certains des cadrans déjà disponibles, comme un tachymètre pour le Chronograph Pro. Le cadran Photos est désormais doté de filtres de couleur.

Les développeurs seront autorisés à intégrer plus d’une complication par application sur un seul cadran, mais la plus grande nouveauté est qu’Apple permette le partage des cadrans de montre. Techniquement, dans watchOS 7, Apple va commencer à permettre aux designers de partager leurs cadrans de montre non seulement sur l’App Store, mais aussi par le biais de messages, d’e-mails et même en ligne sous forme de liens sur les sites Web et les réseaux sociaux.

La mauvaise nouvelle, c’est que les cadrans personnalisés seront basés sur les modèles existants, de sorte qu’Apple n’est pas encore prêt à débloquer complètement cette partie du système d’exploitation.

Bonjour Fitness

L’application Activité sur l’iPhone est rebaptisée Fitness, et watchOS introduit une série de nouveaux entraînements à suivre, tels que la danse, le Functional Strength Training, le Core Training et la récupération.

Lavez-vous les mains

La détection automatique du lavage des mains est l’une des nouvelles fonctionnalités censées aider en cas de crise sanitaire comme celle à laquelle nous sommes confrontés. L’Apple Watch utilisera ses capteurs de mouvement, son micro et son ML pour déterminer si vous vous lavez correctement les mains (pendant 20 secondes), avec des statistiques qui seront ensuite affichées dans l’application Santé. Le tout est basé sur une détection automatique, et si vous ne vous lavez pas les mains correctement, l’Apple Watch vous demandera de continuer à vous laver les mains.

La toute première preview de watchOS 7 est disponible aujourd’hui dans le cadre du programme Apple Developer, tandis que le lancement public aura lieu à l’automne. Seuls les Apple Watch Series 3 et plus récentes recevront cette mise à jour du système d’exploitation, et la mise à jour nécessitera un iPhone 6s ou plus récent et fonctionnant sous iOS 14, dont le lancement est également prévu à l’automne.