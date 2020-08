Samsung lance One UI 3.0 basé sur Android 11 pour les développeurs

Samsung vient de lancer les smartphones Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra équipés de la dernière surcouche logicielle One UI 2.5. Bien que la société n’ait pas annoncé les détails d’un déploiement plus large pour One UI 2.5, elle a ouvert un programme bêta pour une future version.

Ainsi, parallèlement au lancement de la nouvelle série de smartphones Galaxy Note 20, Samsung nous a surpris en ouvrant l’accès aux développeurs à la bêta pour One UI 3.0 basée sur Android 11. Les utilisateurs heureux possesseurs d’un Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra sont éligibles au programme bêta.

One UI 3.0 est le nom de la prochaine mise à jour majeure de la surcouche de Samsung, qui sera basée sur la dernière version d’Android — Android 11. De nombreux smartphones Samsung utilisent actuellement la surcouche One UI 2.5 qui a été lancée en mai dernier. Samsung n’a pas encore dévoilé les fonctionnalités de One UI 3.0, mais vous pouvez vous attendre à en entendre parler dès la sortie des previews pour les développeurs.

Évidemment, Samsung teste One UI 3.0 avec les développeurs avant de lancer une version bêta pour le grand public afin de tester les dernières fonctionnalités. Si vous n’êtes pas encore un développeur partenaire, vous devez vous rendre sur ce lien pour faire une demande. La société acceptera les candidatures en fonction des besoins et des critères d’éligibilité. Mais vous aurez au moins accès aux dernières fonctionnalités de One UI 3.0 avant tout le monde.

Pouvez-vous essayer OneUI 3.0 en France ? Selon l’article officiel du blog, « le programme One UI Beta est ouvert aux participants en Chine, en Allemagne, en Inde, en Pologne, en République de Corée, au Royaume-Uni et aux États-Unis ». Cela signifie que vous ne pourrez pas accéder à la version bêta de One UI à l’heure actuelle.

Des mises à jour sur 3 générations

Outre la pré-bêta pour les développeurs de One UI 3.0, Samsung a fait une autre annonce qui pourrait vous prendre par surprise. La société promet désormais des « mises à jour de systèmes d’exploitation jusqu’à trois générations », ce qui inclut tous les appareils lancés après 2018. Cela signifie que si vous achetez un Galaxy Note 20 avec Android 10, il recevra des mises à jour jusqu’à Android 13 à l’avenir.

Samsung est désormais à la hauteur de la gamme Pixel de Google en nombre de mises à jour.