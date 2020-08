Google Docs, Sheets, et Slides mis à jour pour faire face à une nouvelle réalité

De nos jours, on peut presque tout faire sur les smartphones, surtout si on y connecte un grand écran et des périphériques. C’est encore plus vrai pour les tablettes avec leurs grands écrans et leurs accessoires de clavier. Cela dit, il y a encore beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire sur un smartphone, ou du moins que vous ne pouvez pas faire confortablement sur un si petit écran. L’un des plus grands coupables est la productivité ou les suites bureautiques qui sont conçues par nature pour être utilisées sur des appareils plus grands. Mais avec l’évolution du monde vers une réalité plus éloignée du bureau et plus mobile, Google met à jour sa suite G pour rendre l’expérience moins pénible sur les smartphones.

Il est indéniable que la consultation de documents sur un smartphone ne sera pas des plus confortables, même avec des écrans de 6,9 pouces. Google propose quelques modifications qui permettront au moins de rendre le contenu plus confortable.

En cette fin de semaine, Google a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités aux applications mobiles Google Docs, Sheets et Slides disponibles sur Android et iOS. Les nouvelles fonctionnalités comprennent l’outil de saisie prédictive « Smart Compose », des aperçus de liens et une interface utilisateur améliorée pour les commentaires.

Smart Compose est une fonctionnalité qui vous permet de compléter des phrases avec des prédictions. Google a ajouté la fonction Smart Compose sur Gmail en 2018 et l’a introduit dans la version Web de Docs en février dernier. Le géant du logiciel apporte maintenant cette fonctionnalité à Docs sur Android et iOS. Elle sera disponible dans les prochaines semaines.

Adaptée au mobile

Vous pouvez facilement modifier et collaborer sur des fichiers Microsoft Office en utilisant Google Docs, Sheets, et Slides sur le Web. Avec cette mise à jour, Google ajoute également ces fonctionnalités aux versions mobiles. Selon Google, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de collaboration et d’assistance de G Suite sur vos fichiers Office sans avoir à convertir les types de fichiers.

Google ajoute également des aperçus de liens aux documents. Avec ce changement, vous verrez une carte dynamique qui contient des informations sur le contenu, y compris le propriétaire et la dernière activité, ainsi que les titres et descriptions des liens publics. Cette fonctionnalité est actuellement en ligne sur iOS et sera disponible sur Android dans les prochaines semaines.

Un autre changement en cours est l’amélioration de l’interface des commentaires. L’interface est maintenant plus grande et dispose d’un bouton d’accès rapide pour répondre et mentionner d’autres commentaires dans le document. Elle est en cours de déploiement sur Docs, Sheets et Slides sur Android, la disponibilité d’iOS étant prévue pour les mois à venir. Vous pouvez également répondre aux commentaires de Gmail dès maintenant.

En plus de tout cela, Google ajoute un mode de défilement vertical à Slides. L’entreprise espère que cette nouvelle vue vous aidera à revoir et à changer de diapositive plus rapidement qu’auparavant. Il sera disponible sur Android dans les prochaines semaines et sur iOS dans les mois à venir.