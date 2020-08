Samsung garantit trois générations de mises à jour de Android pour certains smartphones Galaxy

Parfois, on a l’impression que dès que l’on achète un nouveau smartphone, une nouvelle mise à jour du système d’exploitation est disponible. Et, il n’est pas surprenant que les fabricants semblent plus intéressés par le lancement de nouveaux appareils que par la mise à jour de ceux qu’ils possèdent déjà. C’est devenu un point de friction pour beaucoup avec la plateforme Android, étant donné que Apple s’est montré assez impressionnant dans le déploiement des mises à jour successives d’iOS pour ses anciens iPhone.

Bien que les smartphones de Samsung soient parmi les meilleurs du marché, ils présentent un problème majeur qui, pour les clients qui ne sont pas prêts à mettre à niveau leur périphérique constamment, est un véritable casse-tête. Plus précisément, les smartphones de Samsung ne reçoivent que deux nouvelles versions Android en plus de celle qu’ils livrent, après quoi la seule chose qu’ils reçoivent est une mise à jour de sécurité mensuelle jusqu’à leur arrêt.

En d’autres termes, malgré le prix élevé d’un produit phare de Samsung, il est techniquement pris en charge pour les mises à jour Android que pendant deux ans, après quoi la seule solution pour profiter du dernier et du meilleur système d’exploitation mobile de Google est d’acheter un nouveau smartphone. Mais, lors de l’événement Unpacked d’hier, Samsung a contribué à donner confiance aux propriétaires d’un smartphone Galaxy.

Les smartphones Galaxy recevront des mises à jour Android pour au moins trois générations d’appareils, a confirmé Samsung. On ne sait pas quand une mise à jour sera disponible chez Samsung, lorsque Google en publie une nouvelle. Il y a donc une différence entre les mises à jour de Samsung et les mises à jour de Google, mais il est bon de ne pas craindre d’être complètement dépassé par l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

Cependant, les Sud-Coréens n’ont pas fourni trop de détails sur leurs plans de mise à jour Android. Mais en théorie, cela signifie que le Galaxy Note 20, qui sera expédié avec Android 10, sera ensuite mis à niveau vers Android 11, Android 12, et Android 13. Auparavant, l’appareil aurait été abandonné à Android 12. Il est possible que Samsung prenne tout le monde par surprise et considère la mise à jour Android 11 comme le point de départ puisqu’elle est censée être expédiée cet automne, auquel cas le Galaxy Note 20 obtiendrait même Android 14 en 2023.

Un gros engagement pour Samsung

Cependant, ce que Samsung n’a pas dit c’est que vous aurez pendant les trois ans de mises à jour. En liant son engagement de mise à jour à des générations de smartphones, elle se laisse une certaine marge de manœuvre pour laisser derrière elle des appareils plus anciens. De mauvais augure ? Non, c’est probablement sage de la part de Samsung, mais cela vaut quand même la peine de le noter. Dans une déclaration faite à The Verge, Samsung précise que la garantie « s’applique aux séries S, N et Z ». « La série A sera prise en charge jusqu’à ce que le matériel le permette », précise la société sud-coréenne.

Il convient de noter que Samsung a fait de grands progrès ces dernières années, réduisant de plusieurs mois le temps d’attente des mises à jour du système d’exploitation pour les propriétaires d’un smartphone de la gamme Galaxy S. Cependant, en raison de la façon dont l’écosystème Android est structuré, Samsung ne peut pas mettre à jour ses smartphones aussi rapidement que Google le peut et est évidemment à la traîne par rapport à Apple.

Samsung n’a pas fait de commentaire sur la possibilité d’obtenir ces mises à jour plus rapidement. Il s’agit d’un engagement énorme de la part de Samsung. Auparavant, Samsung ne promettait généralement que deux ans de mises à jour.