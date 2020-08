Samsung lance ses Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, les nouveaux fleurons

Pour mettre fin au flot de fuites et de rumeurs, Samsung a dévoilé la gamme de smartphones Galaxy Note 20 lors d’un événement virtuel Galaxy Unpacked. La gamme comprend le Galaxy Note 20 standard et le Galaxy Note 20 Ultra, qui présentent des différences majeures. Le Galaxy Note 20 sont plus gros, ont une nouvelle finition, le nouveau processeur de Qualcomm, de nouvelles configurations de caméras et de nouvelles fonctionnalités S Pen.

Samsung lance une nouvelle finition « Mystic » avec la gamme Galaxy Note 20. Il s’agit simplement d’un nom fantaisiste pour une finition mate et texturée sur le panneau arrière en verre. Évidemment, il faudra tester le Galaxy Note 20 pour voir comment il se mesure face à la concurrence, mais les premières démos et vidéos sont prometteuses. Et, il est important de préciser que le Galaxy Note 20 Ultra est doté d’un fond en verre, tandis que le modèle standard est doté d’un panneau arrière en polycarbonate avec une couche de texture Mystic sur le dessus.

Le panneau arrière ne comprend que les modules de caméra et la marque Samsung. Vous trouverez à l’avant un écran poinçonné, et un capteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran.

En ce qui concerne l’avant, le Galaxy Note 20 est équipé d’un écran plat AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Oui, vous lisez bien. Samsung ne propose qu’un écran 60 Hz avec le Galaxy Note 20 standard. C’est décevant pour un utilisateur qui va dépenser près de 1 000 euros sur ce smartphone. Le panneau présente également un format d’image 20:9 et une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels.

En revanche, le Galaxy Note 20 Ultra comprend un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, légèrement plus grand, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Seule la variante Ultra a un taux de rafraîchissement plus élevé, ainsi qu’une résolution Quad HD+, soit 3 088 x 1 440 pixels. Les deux écrans sont certifiés HDR10+, ce qui signifie que vous pouvez diffuser du contenu HDR sur Netflix et Prime Video.

La gamme de smartphones Galaxy Note 20 est également protégée par un verre Corning Gorilla Glass Victus récemment annoncé. Il s’agit du premier smartphone à être équipé de cette nouvelle protection en verre sur le dessus.

Spécifications

Le Galaxy Note 20 et le Note 20 Ultra sont tous deux alimentés par le processeur Snapdragon 865+ de Qualcomm, récemment annoncé, ou le processeur Exynos 990 en fonction des régions — en France, il s’agira de la puce Exynos. Celle-ci va offrir une connectivité 5G, et offrir des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 2 Gb/s. Vous trouverez également jusqu’à 12 Go de mémoire vive LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage intégré — le Note 20 standard aura seulement 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il convient de noter que seul le Galaxy Note 20 Ultra sera extensible par une carte micro SD jusqu’à 1 To.

La gamme Galaxy Note 20 est certifiée IP68 et fonctionne sous Android 10 avec la surcouche OneUI 2.1. Samsung a également renforcé son partenariat avec Microsoft pour vous offrir l’accès à Xbox Game Pass Ultimate afin de profiter de jeux sur le cloud où que vous soyez. Elle vous offre même un abonnement gratuit de trois mois en précommande, afin que vous puissiez facilement streamer des jeux Xbox sur votre Galaxy Note 20.

Caméras

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, la Galaxy Note 20 comprend un module de triple caméra plus petit que l’imposant réseau de triple caméra du Galaxy S20 Ultra. Le Galaxy Note 20 comprend une caméra principale de 12 mégapixels (f/1,8) avec OIS, une caméra ultra-large de 12 mégapixels (f/2,2) avec un angle de vue de 120 degrés, et une caméra téléobjectif de 64 mégapixels (f/2,0) avec un zoom hybride 3x et un zoom spatial 30x. Cette configuration est presque exactement la même que celle du Galaxy S20 standard du début de l’année.

D’autre part, le Galaxy Note 20 Ultra s’inspire également de son frère Ultra de la série S. Le smartphone comprend un capteur photo principal de 108 mégapixels (f/1,8) avec OIS, couplé à un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels (f/2,2) avec un angle de vision de 120 degrés, et un capteur photo téléphoto de 12 mégapixels (f/3,0) avec un zoom optique 5x et un zoom spatial 50x. Il y a également un autofocus laser et un flash à double LED à côté de l’appareil photo vertical.

Cette fois-ci, la société n’opte pas pour le zoom spatial 100x comme le Galaxy S20 Ultra. Les photos prises avec le zoom 100x n’ont pas vraiment de clarté ni de netteté, mais au moins vous pouvez voir certains détails avec un zoom 30x ou 50x, par exemple. Le Galaxy Note 20 et le Note 20 Ultra supportent tous deux un enregistrement vidéo jusqu’à 8K à 24 fps, le mode Pro, et une foule d’autres fonctionnalités de l’appareil.

Nouvelles fonctionnalités du S Pen

Avant de parler des nouvelles fonctionnalités, sachez que le placement du S Pen s’est déplacé de l’extrémité droite à l’extrémité gauche du bord inférieur. Cela pourrait constituer un changement important pour les utilisateurs de longue date de la gamme Note. La gamme Galaxy Note 20 comprend un S Pen compatible Bluetooth qui fonctionne désormais également comme un pointeur, avec une portée d’environ 10 mètres. Vous disposez maintenant de nouvelles actions Anywhere pour vous permettre de mieux contrôler l’appareil avec le S Pen.

DeX sans fil

Samsung DeX, pour ceux qui le connaissent bien, a permis aux utilisateurs du smartphone Galaxy d’initier un mini environnement de bureau utilisant une station d’accueil dédiée pour connecter un moniteur et des périphériques supplémentaires. La dernière itération vous a permis d’utiliser un simple câble USB pour lancer le mode DeX sur votre PC Windows ou Mac.

Toutefois, conformément aux récentes rumeurs, Samsung a lancé aujourd’hui le mode DeX sans fil avec la gamme Galaxy Note 20. Elle vous permet d’obtenir une expérience de bureau de type PC sur votre téléviseur, tout en vous permettant d’utiliser votre smartphone ou de le transformer en trackpad. Vous pouvez désormais facilement partager vos présentations (via Miracast) sur un téléviseur et le contrôler depuis le Galaxy Note 20 pendant une réunion.

Autonomie

Les deux smartphones Galaxy Note 20 n’ont qu’une différence mineure au niveau de la batterie. Le Galaxy Note 20 est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 300 mAh, tandis que le Galaxy Note 20 Ultra est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh. C’est moins que la batterie de 5 000 mAh du Galaxy S20 Ultra, et c’est un peu décevant.

Les deux variantes supportent une charge rapide de 25W par le port USB Type-C sur la tranche inférieure. Les modèles Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra prennent également la charge sans fil de 15 W et la charge sans fil inversée de 9 W.

Prix et disponibilité

Le Galaxy Note 20 et le Note 20 Ultra seront disponibles dès le 21 août. Le prix commence à 959 € pour la version 4G du Galaxy Note 20 et 1 059 € pour la version 5G. Le Galaxy Note 20 Ultra sera vendu au prix de 1 309 € avec 256 Go de stockage et 1 409 € pour le modèle 512 Go. Des précommandes démarrent dès ce mercredi 5 août.