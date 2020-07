Le ASUS ROG Phone 3 se montre avant le lancement du 22 juillet

Le lancement du ASUS ROG Phone 3 est prévu pour ce mercredi 22 juillet à partir de 17 heures, heure française. ASUS a elle-même teasé des caractéristiques clés de l’appareil, mais un informateur fiable, Ishan Agarwal a partagé les rendus officiels du ROG Phone 3.

Le rendu émane après que Evan Blass a lui-même également téléchargé un rendu du ROG Phone 3 sur son Patreon. Cela nous permet de voir de près ce smartphone dédié au gaming. Il reprend la conception de son prédécesseur, mais avec quelques améliorations mineures ici et là. Autrement dit, vous pourriez croire qu’il s’agit du ROG Phone 2 vu de face et vu de dos. Ce dernier comprend maintenant une configuration à triple capteur photo.

L’avant de l’appareil comporte encore des bords d’écran assez épais, ce qui convient bien à ce type de smartphone. Ils sont là pour une raison : offrir une prise en main et un confort dans le jeu, selon ASUS. Vous avez également des haut-parleurs stéréo à l’avant et une caméra frontale autonome au-dessus de l’écran.

Le panneau avant est peut-être le même, mais ASUS va augmenter la fréquence de rafraîchissement à 144 Hz cette fois-ci. Le ROG Phone 2 est équipé d’un écran à 120 Hz, pour ceux qui ne sont pas au courant. Le ROG Phone 3 sera doté d’un écran AMOLED de 6,59 pouces avec une résolution full HD+, soit 2 340 x 1 080 pixels.

En regardant l’arrière, on constate que la ventilation et les motifs géométriques sont toujours aussi nombreux. La seule nouveauté est la triple matrice de caméra qui sera pilotée par un capteur primaire de 64 mégapixels. Vous trouverez également un capteur ultra-large, un objectif macro et un double flash LED. Il y a évidemment un logo ROG lumineux à l’arrière.

Du lourd sous le capot

Le reste des éléments de jeu, y compris le double port USB Type-C sur le bord inférieur et le bord gauche et les boutons sur la droite. Les touches de volume sont situées sur le bord gauche, tandis qu’un bouton on/off se trouve sur la droite. Cependant, une déception majeure pour certains pourrait être l’absence d’une prise audio de 3,5 mm.

En dehors de cela, il est confirmé que le ROG Phone 3 est équipé du chipset Snapdragon 865+, le produit phare de Qualcomm. Il va disposer de la connectivité 5G, jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage intégré. ASUS intégrera à nouveau une batterie d’une capacité de 6 000 mAh, ainsi qu’un support de charge rapide de 30 W. Alors, êtes-vous excité pour le ROG Phone 3 ?