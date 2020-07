Le Snapdragon 865+ est une puce légèrement plus rapide pour les smartphones de gaming

Après de nombreux rapports sur les smartphones équipés du Snapdragon 865+, Qualcomm a annoncé une version actualisée de son processeur phare Snapdragon 865, appelée Snapdragon 865+, qui est conçue pour augmenter les performances de près de 10 % pour les jeux et les applications d’intelligence artificielle (IA).

Le Snapdragon 865+ est livré avec des cœurs Kryo 585 cadencés à 3,1 GHz. Cela représente une augmentation de 10 % par rapport aux vitesses d’horloge fournies par le Snapdragon 865. La nouvelle puce présente trois améliorations clés par rapport au Snapdragon 865 standard :

La vitesse d’horloge du processeur Kryo 585 a été augmentée jusqu’à un maximum de 3,1 GHz, soit 10 % de plus que le Snapdragon 865 Le GPU Adreno 650 offre un rendu graphique 10 % plus rapide La compatibilité récemment ajoutée pour la suite de connectivité FastConnect 6900 de Qualcomm, qui, selon l’entreprise, prend en charge les débits Wi-Fi jusqu’à 3,6 Gb/s

Il s’agit d’un rafraîchissement analogue au modèle Snapdragon 855+ de l’année dernière, qui offrait des améliorations des performances du CPU et du GPU pour le jeu par rapport au 855 standard. Cela signifie également que Qualcomm ne permet pas la mise à niveau la plus attendue du Snapdragon 865 : l’intégration du modem Snapdragon X55 dans le chipset principal au lieu de nécessiter un composant séparé dans le smartphone (ce qui prend plus de place et peut avoir un impact sur l’autonomie du smartphone).

Malheureusement, il semble que cette amélioration devra attendre au plus tôt la puce phare de Qualcomm en 2021.

À partir du 3e trimestre

En général, le Snapdragon 855+ a eu tendance à apparaître dans les smartphones Android axés sur les jeux, comme le ASUS ROG Phone II, le Nubia Red Magic 3 et le Black Shark 2 Pro, bien qu’il ait également été présent dans des appareils plus courants comme le OnePlus 7T Pro. Jusqu’à présent, il semble que le Snapdragon 865+ continuera à mettre l’accent sur le jeu, ASUS annonçant que son prochain ROG Phone 3 sera équipé de la nouvelle puce, tandis que Lenovo affirme qu’il fera son apparition dans son nouveau smartphone de marque Legion plus tard dans l’année.

Qualcomm indique que les premiers smartphones dotés de la puce Snapdragon 865+ seront officiellement annoncés à partir du 3e trimestre, alors ne vous attendez pas à le voir apparaître dans les prochains fleurons tels que le Galaxy Note 20 pour l’instant.