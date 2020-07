De nouveaux Mac avec la puce Apple Silicon et iPad lancés plus tard dans l’année ?

De nouveaux Mac avec la puce Apple Silicon et iPad lancés plus tard dans l'année ?

Apple lancera un nouveau MacBook Pro de 13 pouces et un MacBook Air plus tard en 2020, tous deux équipés de processeurs Apple Silicon, selon DigiTimes. Le même rapport affirme également qu’un iPad d’une nouvelle taille de 10,8 pouces sera lancé à peu près au même moment.

DigiTimes a cité des sources indiquant que les MacBook et les iPad de nouvelle génération commenceront à être expédiés au 3e trimestre de 2020 avant le lancement des produits finaux plus tard dans l’année.

Le rapport arrive à une conclusion analogue à celle récemment publiée par le célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo. Début juillet, Ming-Chi Kuo a déclaré qu’il pensait qu’Apple pourrait potentiellement lancer le MacBook Air en premier. Le MacBook Pro de 13 pouces pourrait arriver un peu plus tard, Kuo suggérant qu’il pourrait entrer en production au 4e trimestre 2020.

Le rapport de Kuo et celui de DigiTimes suggèrent tous deux qu’Apple est en bonne voie pour lancer ses premiers Mac dotés d’une puce Apple Silicon d’ici la fin de l’année. C’est ce qu’a explicitement promis la société lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC) en juin 2020, où le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé qu’elle commencerait à passer des processeurs Intel à ses propres puces faites sur mesure. Ce changement prendrait environ deux ans, selon Cook.

Actuellement, Apple ne vend pas d’iPad de 10,8 pouces ; ses offres les plus proches sont l’iPad Pro de 11 pouces, l’iPad Air de 10,5 pouces et l’iPad de 10,2 pouces. Le nouveau modèle de 10,8 pouces pourrait être doté du même châssis que celui de l’iPad Pro reçu en 2018, avec un cadre assez fin et sans bouton « Home » pour faire place à un écran beaucoup plus spacieux. Étant donné que DigiTimes a mentionné le faible coût du prochain iPad, l’iPad de 10,2 pouces semble être le candidat le plus probable pour cette refonte.

Un iPad abordable avec une fonctionnalité phare

Le rapport DigiTimes note également que ses sources s’attendent à ce que l’appareil se vende bien : « Les perspectives de vente des nouveaux iPad de 10,8 pouces sont également brillantes, car la nouvelle gamme, qui dispose de processeurs performants, sera disponible à des prix plus abordables, indiquent les sources ».

Selon la société L0vetodream, ce « CPU haute performance » sera le A12 actuellement utilisé dans l’iPad Air. En fait, le seul iPad qui ne soit pas actuellement équipé de processeurs de la génération A12 est l’iPad de 10,2 pouces, qui utilise le processeur A10 lancé en 2016. Cela donne encore plus de crédit à l’idée que l’iPad de 10,8 pouces sera une refonte majeure, l’alignant sur les capacités des puces des autres iPad d’Apple.

Doté d’une puce aussi puissante et d’un prix très abordable, l’iPad de 10,8 pouces pourrait être la tablette à battre lors de son lancement dans le courant de l’année.