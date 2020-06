Les premiers Mac utilisant la puce Apple Silicon arrivent cette année

Apple a confirmé qu’il changeait la construction de ses Mac avec ses propres puces, s’éloignant ainsi des processeurs Intel. Et, nous savons maintenant quand nous pourrons réellement acheter un Mac fonctionnant avec des puces Apple Silicon. Le premier matériel sera une version personnalisée du Mac mini, mais les développeurs devront commencer à le mettre à niveau. Les autres devront attendre — mais pas longtemps.

En fait, selon Apple, le premier matériel utilisant sa propre puce devrait être commercialisé d’ici la fin de l’année. La société n’a pas encore dit exactement ce que ce sera. Des fuites antérieures ont indiqué qu’Apple proposera d’abord un MacBook Pro de 13,3 pouces, ainsi qu’un nouvel iMac de 24 pouces.

Mais même si ce n’est pas ce que vous recherchez, vous ne devriez pas avoir à attendre longtemps avant que l’appareil de votre choix soit prêt avec un processeur Apple à l’intérieur. En effet, Apple prévoit que le passage des processeurs Intel à sa propre conception de puce prendra deux ans. C’est une transition rapide, et qui ne pourrait pas avoir lieu sans un écosystème logiciel mis en place pour l’alimenter.

macOS Big Sur, le nouveau système d’exploitation de la société, sera prêt pour l’architecture ARM d’Apple dès le premier jour. En effet, Apple affirme avoir conçu toutes ses applications — y compris des logiciels haut de gamme comme Final Cut Pro – pour ses puces ARM, afin de maximiser les performances.

Les démonstrations effectuées lors du discours d’ouverture de la WWDC 2020 ont été réalisées sur des prototypes de matériel, en utilisant la même puce Apple A12Z Bionic que celle de la dernière version de l’iPad Pro.

Des raisons de s’inquiéter avec un Mac basé sur une puce Intel ?

Si vous avez un Mac à base d’Intel, ne vous inquiétez pas. « Apple continuera à prendre en charge et à publier de nouvelles versions de macOS pour les Mac à base d’Intel pendant les années à venir », a confirmé la société aujourd’hui. En effet, il y aura aussi de nouveaux produits utilisant des processeurs Intel, et Tim Cook promet de nouveaux modèles qui seront dévoilés dans les prochains mois. De précédentes fuites avaient laissé entendre qu’Apple pourrait dévoiler un nouvel iMac lors de la WWDC 2020, mais cela ne s’est pas concrétisé. Selon les rumeurs, cela empruntera l’esthétique du Pro Display XDR et inclura un passage en gros à la mémoire flash, entre autres changements.

Pour l’instant, il reste encore beaucoup de questions à résoudre. Les développeurs en auront probablement beaucoup, car Apple essaie de les mettre à niveau avec ce qui s’est avéré être une transition beaucoup plus rapide vers l’architecture ARM que ce que beaucoup avaient prédit. Après tout, les précédentes discussions avaient laissé entendre que nous devrions attendre jusqu’en 2021 pour obtenir le premier matériel macOS doté d’une puce Apple.