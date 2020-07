Twitter dévoile une API améliorée et un nouveau portail pour les développeurs

Ce jeudi, Twitter a annoncé sa première mise à jour importante de l’API depuis huit ans, avec de nouvelles fonctionnalités pour aider les développeurs tiers. L’API Twitter v2 Early Access qui est maintenant disponible comprend l’accès aux fonctionnalités que les développeurs ont demandées depuis longtemps, telle que les fils de conversation, les résultats des sondages, les Tweets épinglés sur les profils, le filtrage du spam, et plus encore.

La nouvelle API permet plusieurs niveaux d’accès afin d’accueillir tous les types de développeurs, qu’ils soient étudiants, entreprises, développeurs de bot ou chercheurs universitaires. L’API Twitter permet aux développeurs de créer des applications qui peuvent utiliser la plateforme Twitter à des fins multiples, et il existe plusieurs applications qui en dépendent, notamment Tweetbot, Twitteriffic, et plus encore.

Twitter a déclaré qu’il était particulièrement intéressé par un meilleur accueil des chercheurs à l’avenir avec un accès libre pour les chercheurs qualifiés, car ils représentent un pourcentage important de l’écosystème des développeurs. L’API Twitter v2 permettra de mener davantage de recherches universitaires pour comprendre l’attitude des gens à l’égard du coronavirus, du changement climatique et des discours haineux par exemple.

Il existe également un nouveau portail pour les développeurs qui leur permet d’accéder plus facilement à leurs applications et de mieux comprendre l’accès aux données dont ils disposent.

Pour les utilisateurs de Twitter, l’API Twitter v2 contribuera à améliorer les fonctionnalités de la plateforme puisque les développeurs ont accès à davantage de fonctionnalités. Ian Cairns, chef de produit de Twitter, a déclaré que l’API permet aux développeurs d’aller au-delà de ce que Twitter fournit directement.

Par le passé, les développeurs ont utilisé l’API de Twitter pour développer la première application Twitter mobile, pour aider à repérer les campagnes de désinformation soutenues par l’État, et même pour aider à inventer le mot « tweet ». Grâce à l’accès accru des développeurs, les utilisateurs de Twitter peuvent s’attendre à d’autres mises à jour et prochainement à de nouvelles fonctionnalités de la plateforme.

Twitter a lancé une API publique en 2006 pour inviter les développeurs à contribuer à la construction de l’avenir de la plateforme. La dernière mise à jour de l’API de Twitter date de 2018, où elle a introduit un processus de vérification pour ceux qui veulent accéder à l’API. Cette mise à jour exigeait que les développeurs intéressés s’inscrivent sur le portail des développeurs de Twitter et fournissent plus de détails et d’informations sur leurs projets pour l’API. Aujourd’hui, Twitter va plus loin.