Amazon présente les profils utilisateurs pour Prime Video

Après des années d’attente, notamment pour une fonctionnalité qui était déjà disponible sur un certain nombre de plateformes concurrentes, Amazon déploie des profils d’utilisateurs pour les ménages qui partagent des comptes Prime. À partir d’aujourd’hui, vous et votre famille pouvez créer jusqu’à 6 profils Prime Video avec des recommandations personnalisées, un historique de visionnage, le déroulement de la saison et le contrôle parental.

Un profil sera par défaut le compte principal, et cinq profils supplémentaires seront autorisés. Il peut s’agir de comptes ordinaires ou de comptes pour enfants. Les profils Prime Video ne sont qu’une raison supplémentaire de partager les avantages Prime avec votre famille. Tout comme les profils personnalisés des autres services de streaming, ils permettent de séparer votre historique de visionnage et vos recommandations sans restreindre votre accès au contenu Prime Video.

Même les locations et les achats numériques sont disponibles sur chaque profil Prime Video, vous n’avez donc pas à vous inquiéter de la détérioration de votre bibliothèque Prime. Et avec les profils Kids, il n’y a aucune chance que votre enfant glisse dans le monde des films d’horreur et des séries TV de HBO du début des années 2000.

Il est possible de diffuser jusqu’à trois vidéos en même temps sur le même compte Amazon, avec un maximum de deux appareils diffusant la même vidéo en même temps. Les profils sont reliés par l’outil de partage de portefeuille d’Amazon. Cette fonction permet aux clients de partager leurs méthodes de paiement avec un autre compte Amazon qui a ouvert un foyer. Amazon Prime Video créera automatiquement des comptes liés à partir du profil par défaut à d’autres comptes existant dans le foyer.

Contrairement à Netflix et Disney+, il ne semble pas que les clients de Prime Video pourront personnaliser l’apparence des icônes de leur profil avec des images de séries et de films.

Un déploiement mondial

Il est important de noter que si vous ne souhaitez pas partager vos profils, les clients peuvent désactiver cette fonctionnalité à partir de la page « gérer vos profils ». Cependant, une fois le partage de profil désactivé, les clients ne pourront pas réactiver la fonction. Réfléchissez avant de le faire.

Amazon déploie les profils Prime Video à tous les abonnés. Cependant, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible sur votre compte avant un jour ou deux.