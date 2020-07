Samsung serait prête à concurrencer les iPad Pro avec deux nouvelles tablettes

Il semblerait que Samsung relève le défi lancé par l’iPad Pro d’Apple avec une paire de nouvelles tablettes en août prochain. Ces nouvelles tablettes devraient être lancées en même temps que le prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung, aux côtés des Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip 5 G. C’est toute une collection d’appareils, et certainement une plus grande gamme que n’importe quel événement récent organisé par une entreprise du mobile.

Les tablettes Galaxy de Samsung qui viendront à l’événement sont indiquées par Gizmodo comme étant dans le système de Samsung sous le nom de code « Palette ». Si les rumeurs concernant le nom de code de la Galaxy Note 20 (Canvas) sont vraies, il semblerait que ces gros appareils soient en quelque sorte un tremplin pour la compatibilité du S Pen. On peut donc penser que la prochaine conférence de Samsung portera une fois de plus sur l’aspect esthétique de ses produits.

Ce serait une bénédiction pour les utilisateurs qui attendent ceci avec impatience depuis les dernières tablettes Galaxy géantes disposant du S Pen. Malheureusement, nous n’avons pas de nom pour ces nouvelles tablettes. Il pourrait s’agir d’un nouvel ajout à la gamme Galaxy Tab S, ou être le début d’une nouvelle gamme.

La prochaine paire de tablettes de Samsung pourrait potentiellement inclure toutes les capacités données au Galaxy Note 20, mais avec un écran beaucoup plus grand, et tous les avantages d’un appareil qui n’a pas absolument besoin d’une connectivité de données mobile. Nous aurions là un appareil qui ne coûterait pas autant qu’un iPad Pro, mais qui disposerait de certaines des capacités de stylet les plus récentes et de l’accès de Samsung aux meilleurs écrans.

Vous pourrez clipser des claviers

Deux appareils ont fait l’objet d’une fuite, tous deux ayant la capacité de fonctionner avec des claviers fabriqués par Samsung, et deux tiers. Une tablette sera la plus petite, l’autre la plus grande. La plus grande est conçue pour avoir une fréquence de rafraîchissement de l’image de 120 Hz.

Les tablettes Samsung Galaxy « Palette » sont conçues pour être proposées en 2 ou 3 configurations chacune. La plus grande est censée apparaître pour environ 629, 729 et 799 £, avec une connectivité Wi-Fi (uniquement), 4G LTE ou 5G. Le dispositif le plus petit se présente apparemment sous deux configurations, l’une Wi-Fi (uniquement), l’autre 5G, pour 799 £ et 999 £.

Nous en saurons plus sur ces appareils et d’autres lors de l’événement officiel Samsung Galaxy Unpacked le 6 août 2020.