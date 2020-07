Le Galaxy Z Flip 5G montre un look familier malgré quelques variantes

Le futur smartphone pliable Galaxy Z Flip a fait l’objet d’une fuite sous plusieurs angles. Cet appareil ressemble beaucoup à son prédécesseur, et pour cause. Le premier Galaxy Z Flip faisait partie de la campagne d’essai (assez importante) de Samsung pour le marché des smartphones à écrans pliables. Il est maintenant temps de mettre ces appareils en vente pour le grand public.

Le premier Galaxy Z Flip avait un écran pliable de 6,7 pouces à l’intérieur et la version Galaxy Z Flip 5G montrée ici semble avoir le même écran. Celui-ci a été vu sur le site de la Tenaa comme le souligne TechnoSports. Les caméras de même taille semblent toujours au même endroit, juste à côté de l’écran externe (un « écran de façade » de 1,1 pouce). Les plus grandes différences pourraient être reléguées aux entrailles de cet appareil de nouvelle génération.

Alors que le premier Galaxy Z Flip était équipé du processeur Snapdragon 855+ de Qualcomm, le Galaxy Z Flip 5G est équipé d’un Snapdragon 865. Cela ferait place à un GPU Adreno 650 et à la possibilité d’offrir une connectivité 5G. Alors qu’il était en quelque sorte inévitable que Samsung commence à ajouter la connectivité 5G à tous ses smartphones et autres appareils analogues, il semblerait que Samsung en fasse plus que n’importe quelle autre constructeur, et elle inclue la technologie désormais partout.

Cette situation pourrait vous rappeler le moment où Apple a lancé la première version 3G de l’iPhone. C’est à cette époque que l’appareil s’appelait simplement iPhone, puis la deuxième version s’appelait iPhone 3G. La troisième s’appelait iPhone 3GS, puis iPhone 4, et ainsi de suite. À partir de ce moment, Apple n’a pas inclus la mention 3G, 4G, etc. dans le nom de l’appareil. Mais pour Samsung, l’histoire et différente.

Vers une unification des noms

En même temps, l’utilisation de la 5G dans le nom va à l’encontre des efforts actuels de Samsung pour simplifier son portefeuille en faisant en sorte que ses appareils pliables entrent tous dans la catégorie « Z ». L’appareil Galaxy Fold 2020 s’appellera Samsung Galaxy Z Fold 2, et non plus seulement Galaxy Fold 2. Si ce que nous entendons aujourd’hui est vrai, le Galaxy Z Flip ne sera pas remplacé par un Galaxy Z Flip 2, mais par un Z Flip 5G, qui n’est en fait pas du tout un remplacement.

Nous devrons juste attendre un certain temps pour obtenir une réelle et substantielle mise à niveau. Cela fonctionnera bien si Samsung divise son année en quatre parties, comme on l’a entendu dire plus tôt cette année. Un quart pour le Galaxy S, un autre pour le Galaxy Z Flip, le Galaxy Z Fold et enfin le dernier pour le Galaxy Note.